Rodrigo Bravo y Mauricio Morales por triunfo de Vlado Mirosevic: “La centroderecha debería asumir esto como una gran derrota”

Vlado Mirosevic es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Ante la polémica por la baja de Karol Cariola, el oficialismo logró sumar apoyos del Partido De La Gente y de la Democracia Cristiana para quedarse con la testera, anotando un triunfo en medio de semanas complejas. Por otro lado, el triunfo de Mirosevic generó divisiones al interior de la DC y el PDG, dejando en claro que ambas bancadas sufren de fracturas que las llevan a ser impredecibles.

Eso sí, para Rodrigo Bravo, editor político de Meganoticias, la DC y el PDG ven un futuro legislativo incierto, pero el gran perdedor del proceso para elegir a un nuevo presidente de la Cámara fue la centroderecha:

“La centroderecha debería asumir esto como una gran derrota… Hay quienes dicen que se logró el objetivo principal, que era que el PC no presidiera la Cámara, pero lo cierto es que la derecha apostó y apostó mal”, dijo en su comentario en el bloque político del programa ‘Lo Que Faltaba’.

“Cuando se bajó Karol Cariola, se discutió llegar a un acuerdo transversal que dejara afuera a los extremos, que me parecía lo más sensato… Finalmente se optó por el camino propio, y les fue mal”, agregó.

El cientista político Mauricio Morales coincide: “La derecha fue totalmente derrotada… La matemática con el PDG no les funcionó… Si el gobierno puede sacar una lección de esto es que puede aprobar la Reforma Tributaria y el aumento de la PGU antes de fin de año”.

Eso sí, Bravo y Morales aseguran que habrá que poner atención a las bancadas del PDG y la DC, sobre todo esta última, debido a las descolgadas que sufrieron en esta votación:

“La DC ya no es un partido único, y lo mismo pasa con el Partido de la Gente” dice Bravo, a lo que Morales agrega: “Esa bancada no puede seguir (la de la DC). No pudieron poner de acuerdo a 8 personas”.

Sobre Mirosevic, Bravo apunta a que su triunfo es una buena noticia para el gobierno: Un diputado dialogante que genera consensos en la Cámara y que los puede ayudar en procesos fundamentales como el debate por la Reforma Tributaria y la Reforma de Pensiones:

“Vlado Mirosevic es una persona mucho más accesible y amable que Karol Cariola, y tiende diálogos con La Moneda. A mi juicio, es una figura mucho más transversal”.

