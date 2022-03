Perrito espera a diario en la orilla de la playa a su dueño pescador que falleció

Muchas son las historias de animales que nos conmueven, pero esta es la historia de un perro que esperaba a su dueño en la orilla de la playa.

El hecho ocurrió en Punta Negra, Lima, Perú. En ese lugar Jolie Mejía y su familia conocieron un verdadero gesto de amor de un perrito que miraba fijo al mar.

Jolie y su familia contemplaban un día de playa, mientras que un perro que parecía estar solo se acercó a ellos. Sin embargo, el animal no mostró señales de estar abandonado, ya que, a simple vista, no tenía heridas, cicatrices y de contextura normal.

Pero lo que llamó la atención fue que su mirada no se iba del mar. Algo no iba bien. La joven no tardó en descubrir su historia: “Un lugareño que pasaba por la playa nos explicó que prácticamente todos en la zona conocen al perro y le tienen mucho cariño”. Luego, agregó: “Nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo. Y que, desde entonces viene todos los días hasta acá y mira al mar”.

Lo que esperaba este can era el regreso de su sueño. La joven cree que el hombre efectivamente murió en el mar porque el perrito miraba sin parar. Actualmente, está al cuidado de una mujer que vive cerca.