Junaeb: ex director de la institución acusa gasto de 3.500 millones de pesos por solo 30 colaciones

El ex funcionario entregó una carta con todos los antecedentes que probarían el millonario pago, luego de que la institución lo desmintiera en primera instancia.

El ex director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Cristóbal Acevedo, acusó que esta institución pagó licitaciones de 3.500 millones de pesos por 30 colaciones. Esta denuncia se dio a conocer durante el jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, durante una audiencia de la comisión que revisa la acusación constitucional contra el actual ministro de Educación, Marco Antonio Avila.

Acevedo, quien fue director de Junaeb entre 2015 y 2017 durante el período de la Presidenta Michelle Bachelet, acusó que estas colaciones habrían sido pagadas durante el año 2022 y entregadas por la empresa SOSER. Lo problemático de esto, además de que solo eran 30 colaciones compuestas por una fruta, un jugo y un snack, es que se calcula que se habrían pagado alrededor de 117 millones de pesos por cada colación.

A través de una declaración, la actual administración de Junaeb aseguró que las acusaciones del ex director “son gravísimas”, ya que “no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones”, además de que “no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.000 al año”. También afirmaron que no es posible corroborar la acusación de Acevedo ya que el ex funcionario no entregó antecedentes que la fundamenten, además de que no se realizó por los canales formales o los organismos que establece la Constitución.

Por otro lado añadieron que las millonarias cifras que se mencionan corresponden a gastos realizados por el Gobierno de Sebastián Piñera, y aseguraron que la Contraloría General de la República ha revisado todos los contratos del Programa de Alimentación Escolar. De todas formas, han solicitado que se investiguen o auditen los procesos de pago para despejar cualquier duda y no descartaron tomar acciones legales tras las acusaciones del ex director, ya que estas dañarían a toda la institución.

Debido a que Junaeb calificó los dichos de Acevedo como graves ya que estos no presentaban antecedentes, el ex director envió una carta a la misma comisión de la Cámara que probaría sus acusaciones sobre el millonario gasto. En esta carta, la cual fue enviada durante la jornada de este viernes, señala que los antecedentes fueron entregados por funcionarios de la misma Junaeb, y entrega pruebas que provienen del portal de Transparencia de la misma institución. Con estos documentos, se probaría que se pagaron 3.488 millones de pesos por 30 colaciones a estudiantes de educación básica.

Y no solo eso, sino que Acevedo señala que Junaeb ha aumentado la asignación de raciones fijas para este año, las que exceden las que realmente se necesitan según datos del período anterior.