[VIDEO] Diputado Gaspar Rivas explica su descontrol en Congreso: ”La mesa paralela está totalmente copada por la ultraderecha pinochetista”

Una conflictiva situación se produjo la mañana de este jueves en el Congreso Nacional, en el marco de una reunión en la mesa paralela constituyente a la que asistió el polémico líder del Rechazo, Francisco Muñoz también conocido como ”Pancho Malo”.

Según se aprecia en un registro de video que se publicó en Twitter, el diputado militante por el Partido de la Gente, Gaspar Rivas, aparentemente perdió el control y comenzó a vociferar contra las personas que lo acompañaban.

En medio del altercado una mujer se acercó a él y lo tomó del brazo, presuntamente para calmarlo y evitar mayores discusiones, sin embargo, el diputado reaccionó alterado y le gritó fuertemente: ”¡Suéltame!”

Esto último gatilló una serie de gritos hacia Rivas pidiendo que abandonara la sala del Congreso, todo esto ante la mirada de ”Pancho Malo” quien publicó el momento en su cuenta oficial.

”Debería respetar a las mujeres Diputado. ¿Esto es el PDG?”, escribió.

Diputado Rivas sale a explicar lo ocurrido

Una vez fuera de la sala, el legislador explicó ante la prensa qué fue lo que causó esa reacción por parte de él.

Así, según su relato, había sido emplazado por 4 invitados durante la reunión, por lo que pidió la palabra.

”Hoy la mesa paralela estuvo copada por activistas de la ultra derecha pinochetista que, lo que iban a plantear, es que no se debe hacer una nueva Constitución porque se rechazó la propuesta, y que no se debe tampoco reformar, salvo pequeñas reformas cosméticas”, comenzó explicando.

En ese sentido, aseguró que cuando fue su turno de hablar al respecto, personas comenzaron a interrumpirlo.

”Terminó a empujones por que, cuando estoy hablando, algunas personas que estaban en desacuerdo conmigo comenzaron a interrumpirme a viva voz. Yo exigí mi derecho a que se me escuchara mientras me emplazaban. Y en su momento, yo golpeé la mesa diciendo déjenme hablar”.

Posteriormente:

”Apenas dije el concepto ‘derecha pinochetista’, uno de los presentes a mi lado golpea la mesa y me dice: ‘No me venga a hablar mal de mi general Pinochet”, dice.

De esta forma, el diputado cerró: ”Ya con eso, me di cuenta que lo que había percibido cuando me senté en esa mesa una hora antes, es que efectivamente era correcto: La mesa paralela está totalmente copada por la ultraderecha pinochetista que no quiere cambiar nada y quiere mantener la Constitución del dictador absolutamente intocable”.

Revisa sus declaraciones aquí: