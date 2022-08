Gonzalo de la Carrera tras agresión a diputado: ”Jesucristo también se quedó solo”

Desde el violento incidente de ayer, donde el diputado Gonzalo de la Carrera (IND-Republicano) agredió con un puñetazo cara al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda (PR), quien posteriormente acudió a la enfermería del Congreso Nacional para constatar lesiones; el hecho no ha dejado de ser comentado.

Provocando el repudio masivo del diputado De la Carrera, e incluso significando su expulsión definitiva de la Bancada del Partido Republicano en la Cámara de Diputados, una colectividad de la cual De la Carrera había sido expulsado en diciembre de 2021 por difundir imágenes trucadas del presidente Gabriel Boric; pero que aún participaba como republicano independiente.

Durante la jornada de esta mañana, el diputado republicano participó del matinal Tu Día de T13, y mediante un contacto telefónico se refirió a lo ocurrido, defendiendo su versión.

”Me provocaron durante toda la semana […] Ya sea con la muerte de mi hija el día lunes”, continuó, ”me atacaron de una forma desproporcionada”.

”Me quedé solo y eso es parte de la vida”, comentó De la Carrera, ”estoy de defendiendo ideas de libertad, estoy defendiéndome”, aseguró.

Así, el diputado siguió con el debate, hasta hacer una insólita declaración: se comparó con Jesucristo.

”Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo… Yo me quedé solo, voy a enfrentar solo y voy a ponerle el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida, siempre. Y eso no me molesta, no me es extraño. Lo que pasa es que hay gente que va con la manada”.

Revisa el momento aquí: