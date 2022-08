Gabriel Boric se compromete a acuerdos reformatorios en caso de ganar el Apruebo

El presidente Gabriel Boric, en conversación con ‘Vértice’ de la Región de Los Lagos, afirmó que concretará eventuales acuerdos entre las fuerzas políticas que están por el Apruebo; esto con el fin de evaluar la implementación de normas y modificaciones que podrían mejorar la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención, en caso de que ganase el Apruebo.

Las declaraciones del Ejecutivo responden a los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien se mostró crítico en contra de sus compañeros de alianza y defendió la propuesta de la Convención ante el slogan ”Aprobar para Reformar”, insistiendo que no hay nada que reformar:

”Yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que es un texto completo. Es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo (…) muy positivo”, dijo Tellier mediante Radio Nuevo Mundo.

Así, agregó que: ”Los que dicen qué mejorar, parece que le están echando agua al molino de la derecha, que dice que es una Constitución mala”, debatió.

¿Qué dijo Gabriel Boric?

Consultado por la postura del presidente del PC, el mandatario señaló que:

”Creo que le hace muy mal al debate político siempre agarrar una cuña, tratar de interpretarla de la peor manera posible, y a partir de eso hacer responder al otro y estar peleándonos permanentemente, esa es una cuestión que está demasiado naturalizada”, comenzó.

En la misma línea, aseguró haber ya conversado con Guillermo Tellier, así como también con la presidenta del Partido por la Democracia y la autoridad a cargo del Partido Socialista, encontrando que: ”Hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación como otros del proyecto constitucional que se puedan mejorar”.

Ante esto, el presidente finalmente confirmó que: ”Durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos”, esperando que ”ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva constitución también se centre en los aspectos luminosos, positivos de ella, como un avance democrático y un avance en derechos significativo”.

“Yo no tengo ninguna duda que tanto Guillermo Teillier como Natalia Piergentili, Paula Vodanovic o las diferentes actorías, tienen voluntad de mejorar el texto, (…) además por primera vez en la historia de nuestra República con paridad”.

Para finalizar, Boric aseguró ver un ”espíritu de decir ‘hay cosas que se podrían haber hecho mejor’, y que, por lo tanto, hay disposición de mejorar y va a haber un acuerdo político para aquello”, y que por tanto garantizará que el acuerdo ”se implemente en caso de ganar el Apruebo y de quitarle incertidumbre a la gente”, cerró.

Tellier matizó sus dichos

Posteriormente, en una nueva conversación con Radio Universo, Guillermo Tellier se retractó de sus dichos anteriores, y explicó:

“Yo me quedo con lo que dijo la ministra Camila Vallejo. Dijo ‘bueno, será mejorar, precisar, perfilar, lo importante es que se llegue a un acuerdo’, y nosotros estamos en eso. Yo lo he dicho varios días, como que quieren ponerme a punta de lanza, no a mí, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo, y eso no es así”.