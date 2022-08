Presidente Boric sale a responder por polémicos dichos de Jackson sobre tener valores distintos a la generación anterior

El presidente Gabriel Boric, se refirió a los polémicos dichos del ministro de la Segpres Giorgio Jackson; quien aseguró que el actual Gobierno mantiene una: ”Escala de valores y principios en torno a la política que no solo dista del Gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda. Yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Ante esto, mediante conversación con Mucho Gusto y tras su llegada a la Municipalidad de Puente Alto, el Ejecutivo respondió:

“No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores. Yo creo que lo que se refiere Giorgio es que vivieron en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas”, continúa, “pero acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron. En ningún caso superioridad”, enfatizó Boric.

Mientras le consultaron al mandatario que si cree que los dichos de Jackson fueron un error, admitió que:

“No he visto el detalle, porque he estado en actividades todo el día. Pero yo he conversado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”.

Asimismo, el Ejecutivo enfatizó la intención de ”aprender de los errores”:

“Tendría que ver el texto, ahora estoy en actividades. Pero nosotros tenemos que aprender de los errores y aciertos de los que nos antecedieron y siempre desde una perspectiva de humildad y esa es la tónica con la cual yo, junto con el gobierno, estamos tratando de llevar adelante”, finalizó el jefe de Estado.

Giorgio Jackson pide las disculpas correspondientes

El secretario de Estado declaró que:

“Anoche tuve una conversación en vivo con un streamer (Wingz en Twitch) frente a una audiencia que se identifica como ‘apolítica’ y, en el contexto de una larga conversación, expresé mal algunas ideas, al punto que se ha prestado para malinterpretaciones acerca de lo que creo. Por ello, quiero explicar y ofrecer disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos”.

Así, agregó que: “Creo que hemos aprendido que no hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener, y por eso yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé”, cerró Jackson.