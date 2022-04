Se esperan menos lluvias que lo normal para este otoño: Entérate cuándo habrá precipitaciones en Santiago

Nuevamente preocupa la falta de lluvias en la mayoría de nuestro país, donde la sequía se ha transformado en una de las prioridades a enfrentar por el gobierno.

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que durante los meses de otoño habrá menos lluvia que lo normal en nuestro país, algo que comienza a alertar a las autoridades ante la sequía que atraviesa el país. Por medio de boletín de tendencias climáticas que entrega este organismo, se informó que “el pronóstico estacional para el trimestre abril-mayo-junio indica una mayor probabilidad una condición bajo lo normal”.

“Este año será notoriamente deficitario el nivel de lluvia en Santiago. Cuando el acumulado en mayo es de bajo del promedio, se puede pensar que el acumulado también en el año será por debajo del promedio, hasta ahora llevamos 0,164 milímetros de agua en Santiago. No ha llovido nada en los meses de otoño”, comenta el meteorólogo de Meganoticias y Radio Infinita. Jaime Leyton.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Consultado sobre cuándo podríamos tener lluvias en Santiago, Leyton afirma que: “Venimos saliendo de un fenómeno de la niña, por lo que podríamos tener un déficit de lluvias en otoño. No podemos decir cuándo lloverá, por que no se vislumbra, y si no se vislumbra es imposible tener esa certeza. Tenemos un panorama muy poco alentador en materia hídrica”.

En Santiago, la dirección meteorológica pronostica que lloverán menos de 87 milímetros en el trimestre. Para Rancagua se piensa que será menos de 135 milímetros y en Temuco menos de 402 mm. Actualmente, entre La Serena y Chillán, el déficit alcanza entre un 90% y 80%; mientras que en Concepción es del 60%.

“Si bien la temporada de lluvias está recién comenzando, no es la mejor manera de empezar el año”, indica el informe.

Para la zona sur, las lluvias de marzo las lluvias por suerte ayudaron a la zona sur a tener un mejor panorama. Sin embargo, el déficit de lluvias continúa siendo alto. En Temuco, se registra un 45% de superávit y en Osorno un 34%.