Ensure Sport de Abbott: La nueva fórmula que mejora el rendimiento físico y la salud muscular

Una buena alimentación y el ejercicio son claves para una salud óptima, por lo que muchos adultos han incorporado un régimen de entrenamiento físico en su rutina diaria para ayudarles a alcanzar sus objetivos de salud.

A medida que los niveles de actividad física cambian, los adultos deben ser conscientes de su ingesta de proteínas. Es por esto que Abbott lanzó Ensure Sport, una fórmula nutricional especializada que proporciona proteínas y nutrientes esenciales para promover la salud muscular y ayudar a los atletas o adultos físicamente activos a alcanzar sus objetivos.

Esta nueva Fórmula de Alimentación Especializada ofrece a los deportistas todas las ventajas de las proteínas -como el mantenimiento o la reconstrucción de la masa muscular- en una opción fácil de llevar. Además, tiene sabor a café mocha, el cual incluye 99 miligramos de cafeína de extracto de café colombiano, que es la misma cantidad que una taza de café, para ayudar a energizar el día.

“A medida que las personas aumentan su actividad física, es aún más importante que se centren en buenos hábitos nutricionales con proteínas adecuadas”, comenta el Dr. Oscar Hincapie, director médico del negocio de nutrición de Abbott en Chile. “Con horarios ocupados, es útil encontrar formas sencillas de incorporar proteínas en la dieta. Ensure Sport es un suplemento fácil de transportar que puede ayudar a los adultos a satisfacer sus necesidades de proteínas.”

Ventajas de la proteína

Abbott indica que los expertos coinciden en que las necesidades de proteínas aumentan con el ejercicio y la edad. Para los atletas y adultos físicamente activos, se necesita proteína adicional para compensar el aumento de la descomposición muscular que tiene lugar durante y después del ejercicio intenso, así como para construir nuevas células musculares.

Asimismo, afirman que las investigaciones muestran que la ingesta adecuada de proteínas y el consumo de proteínas de alta calidad como carne, pescado, huevos, lácteos o soja – que proporcionan los nueve aminoácidos esenciales – puede ayudar a mantener la salud general.

La recomendación es ingerir entre 15 a 25 gramos de proteína después de realizar entrenamientos físicos, ya que esto permitirá cuidar la salud muscular a largo plazo (1).

Ensure Sport tiene una base científica y está diseñado para ayudar al cuerpo a reconstruir y fortalecer los músculos para mejorar el desempeño físico, ya que contiene:

-30 gramos de proteína de alta calidad, que aportan los nueve aminoácidos esenciales. -1 gramo de azúcar, 1,5 gramos de grasa y 150 kcal. -25 vitaminas y minerales, incluyendo los antioxidantes vitamina C y E para apoyar la función inmune, calcio y vitamina D para fortalecer los huesos.

“Abbott siempre se ha dedicado a nutrir a los adultos y ayudarlos a llevar vidas más fuertes y saludables impulsados por los últimos avances en la ciencia”, dice el Dr. Hincapie. “Esto significa ayudar a los adultos a alcanzar sus objetivos de salud y fitness con el lanzamiento del nuevo Ensure Sport. Ya sea practicando yoga regularmente o haciendo ejercicios de fuerza y resistencia. Nuestra fórmula nutricional especializada ofrece fuerza en una botella, para que los adultos puedan mantenerse activos y hacer frente a las demandas de la vida.”

(1) Bean, Anita. The complete nutrition guide for the athlete, 5th edition.