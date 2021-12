Presidente Piñera decretó Estado de Catástrofe en Castro: 500 personas y más de 140 viviendas afectadas por incendio

Durante esta jornada y a raíz del incendió que afectó a Castro en la tarde de ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, rectificó la decisión del gobierno tras decretar Estado de Catástrofe en la mencionada comuna.

Recordemos que el incendio afectó a más de 500 personas y a 140 viviendas.

Además, el ministro aseguró que se les proporcionará toda la ayuda necesaria a las familias afectadas.

“Vamos a entregar bonos de arriendo o bonos de acogida, según corresponda, a las familias que estén siendo catastradas con la ficha de emergencia”.

Por último explicó en qué consistirá el bono de acogida. “Aquellas personas que no arrienden, pero se van a la casa de algún familiar o alguien cercano. Se llama bono de acogida porque más allá que no haya un contrato de arriendo, se le entrega ese bono igual para que puedan asumir gastos en una vivienda que no es la propia”, aseguró.