Evergrande: ¿Por qué preocupa tanto a los mercados mundiales?

Evergrande es una de las inmobiliarias más grandes de China y del mundo, y se ha transformado en el principal factor de preocupación para las bolsas a nivel mundial durante esta semana.

Durante esta semana, los mercados a nivel mundial despertaron con la noticia de que Evergrande, una de las compañías inmobiliarias a nivel mundial, presentaba un inminente riesgo de bancarrota. Un desplome que no sólo traería consecuencias para el mercado local, sino que también para todas las bolsas y mundiales a nivel global, por lo que la incertidumbre ha golpeado fuerte a los principales índices del orbe.

Daniela Desormeaux, en conversación con ‘Más que Números’ de Radio Infinita, señaló que es un temor que venía hace más tiempo de lo que se pensaba. “El año pasado se había informado de los problemas para pagar cupones de bonos para este año. Lograron juntar un grupo de inversionistas para negociar“, indicó.

#MásQueNúmeros | @Dani_Desormeaux sobre Evergrande: "Esto venía hace un tiempo. El año pasado ya se había informado que tendría problemas para pagar los bonos que vencían en enero de este año". 🎙️En https://t.co/r7wN20ZQGH pic.twitter.com/mY9TKs4cIE — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 21, 2021

Pero ¿Por qué el desplome de Evergrande preocupa tanto a los mercados globales?

La principal razón que tienen los mercados mundiales para estar expectantes del desplome de la compañía china, que hasta hace poco era una de las gigantes a nivel mundial en su rubro, es la altísima deuda que mantienen. Los compromisos financieros ascienden a un total de US$300.000 millones a la fecha. Hoy por hoy, Evergrande es la inmobiliaria más endeudada a nivel mundial, por lo que sus deudas son tanto a nivel interno como externo.

En palabras simples, la compañía está dependiendo hace un tiempo de la preventa de departamentos en construcción, para poder tener liquidez y poder financiar proyectos y subsanar deudas. Al no poder vender el mismo volumen de antes, debido a la pandemia y otros factores asociados, la empresa no puede pagarle a sus proveedores de materiales para construcción o de servicios. De esta manera, no pueden seguir produciendo propiedades para vender, por lo que no pueden seguir recaudando efectivo. Esto se trata de un peligroso círculo vicioso que tiene en vilo a la economía del país asiático.

El sector inmobiliario, es uno de los pilares económicos y de crecimiento más importantes de China durante las últimas décadas. De hecho, representan un 7,5% del Productor Interno Bruto (PIB) del país, por lo que hay muchísima inversión bursátil en esta compañía. Al existir esta gran inversión, se tiene un temor a que comience un desplome de varias compañías o inversoras que se ligan con la gigante china, lo que podría causar una caída en las bolsas asiáticas, y luego, casi en forma de dominó, de las bolsas a nivel mundial.