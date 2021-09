Sichel acusa a Boric de carecer de ‘experiencias vitales’: “Yo soy padre”

La carrera presidencial agarra cada vez más vuelo de cara a las elecciones de noviembre. Las declaraciones cruzadas se han concentrado principalmente entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric, los candidatos que más marcan en las encuestas. Ahora fue Sichel quien nuevamente disparó contra su contrincante, argumentando que el magallánico carece de ‘experiencias vitales’ para ser presidente.

En el matinal Mucho Gusto de Mega, el candidato de Chile Vamos dijo:

“Lo malo, es que ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere, haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales, yo soy padre, creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave”.

Pese a esto, Sichel reconoció cualidades positivas en su contrincante, asegurando que Boric representa ‘una renovación’ de la izquierda en Chile:

“Juventud. Creo que representa la renovación de la izquierda chilena y su juventud le hace muy bien”, aseveró.

El ex ministro de Sebastián Piñera también se refirió a sus otros rivales en la elección presidencial. Sobre Provoste reconoció su figura disruptiva pero criticó a la Democracia Cristiana:

“Lo bueno es que es un liderazgo femenino que se necesita mucho en este país. La política tiene una deuda gigante de transformación, de incorporación de mujeres en la política. Lo malo es que yo creo que representa toda la vieja política junta. Es DC, está con una coalición de la que yo me fui porque creo que se quedó atrapada en el pasado, que está medio atrapada por un mundo de izquierda que ha hecho que la DC se gire hacia allá”.

Con respecto a José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, Sichel dijo:

“Él dice lo que piensa y es honesto en eso. Lo malo yo creo que es la tolerancia es un principio básico en el país que viene y no tiene que ver con tolerar la violencia y otras cosas que él dice mucho, sino, la diversidad sexual. He visto, no sé si él, pero detrás de sus adherentes que me trollean todo el día, he visto antivacunas, antiglobalización. Yo creo que el ser anti algo es una mala definición”.