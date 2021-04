Anthony Hopkins envió tributo a Chadwick Boseman tras ganar el Oscar

Fue el final menos explosivo posible para la extrañísima ceremonia de los Oscars 2021. En un giro dramático, la Academia anunció que cambiaría el orden de los trofeos más importantes de la noche, entregando ‘Mejor Película’ antes que las categorías de actores principales. Los analistas asumieron que esta decisión respondía al deseo de terminar la ceremonia con un tributo al fallecido Chadwick Boseman, que se esperaba que ganara el premio a ‘Mejor Actor Principal’ por ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Pero no, el trofeo final de la noche fue para Anthony Hopkins por ‘The Father’. Como Hopkins ni siquiera estaba presente (ni conectado telemáticamente), los Oscars terminaron sin discurso final y de forma abrupta.

Obvio, nadie podría recriminarle a Sir Anthony Hopkins no asistir a los Oscars. Como reveló en un video posterior, Hopkins se encuentra en su hogar en Gales, ya que a los 83 años no sería recomendable que anduviese viajando en medio de una pandemia mundial. De todos modos, el actor mandó un breve discurso lleno de gracia en donde se tomó unos segundos para tributar a Boseman:

“Buenos días. Aquí estoy en mi hogar en Gales. A mis 83 años realmente no esperaba ganar este premio. Estoy realmente agradecido con la Academia, gracias. Quiero dedicarle un homenaje a Chadwick Boseman, quien fue arrebatado de nosotros demasiado pronto. De nuevo, muchas gracias. De verdad que no esperaba esto, y me siento muy privilegiado y honrado”.

Hopkins no esperó despierto la categoría de ‘Mejor Actor Principal’. No es de extrañar, considerando que en Gales eran las 4 de la mañana cuando se reveló al ganador. De todos modos, su agente le reveló a la revista People que despertó a Sir Anthony en mitad de la noche para darle las buenas noticias. Aparentemente, Hopkins se mostró muy agradecido para luego volver a la cama. Si eso no es ser una leyenda, no sabemos qué.