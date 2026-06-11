Fiebre mundialista: Club Deportivo USS organiza cambiatón gratuita de láminas y transmisión de partidos en pantalla gigante

La cita es este domingo 14 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el recinto de Av. Padre Hurtado Sur. El evento es abierto a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

La búsqueda de esa figura imposible que se resiste a aparecer es una experiencia universal para cualquier coleccionista. Con el objetivo de facilitar el intercambio y congregar a los fanáticos del fútbol, el Club Deportivo de la Universidad San Sebastián (USS) organizará una “Cambiatón” masiva este domingo 14 de junio, desde las 12:00 horas.

El evento, de carácter completamente gratuito y abierto a todo público, se llevará a cabo en las instalaciones del club, ubicadas en Av. Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes. Además del espacio acondicionado para el trueque de láminas repetidas, la jornada contará con una pantalla gigante para transmitir en vivo el partido del Mundial programado para ese día.

Un espacio abierto a la comunidad

Desde la organización enfatizan que la actividad no requiere inscripción previa y está pensada como un panorama familiar transgeneracional, donde tanto niños como adultos puedan compartir en torno a la cultura futbolística.

“Somos un club abierto a la comunidad e instancias como estas lo reflejan. Vienen a intercambiar láminas y de paso conocen las distintas alternativas que tenemos, como el Programa Deportivo de Invierno que se aproxima”, señala Diego Karmy, director ejecutivo del Club Deportivo USS.

El club, que cuenta con ramas de fútbol, tenis, pádel, natación y voleibol, busca con esta iniciativa consolidar su rol como un punto de encuentro vecinal y familiar en la capital, utilizando la efervescencia de la Copa del Mundo como conector.

Coordenadas del evento:

¿Qué? Cambiatón de láminas del Mundial y transmisión de partidos.

¿Cuándo? Domingo 14 de junio, a las 12:00 horas.

¿Dónde? Club Deportivo USS (Av. Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes).