Los guionistas de Hollywood se fueron a huelga: ¿Afectará a tus series favoritas?

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus nombre en inglés) inició el 2 de mayo una huelga indefinida, tras negociaciones infructuosas en la negociación de un nuevo contrato colectivo con la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Esta última organización representa a los principales estudios y creadores de series y películas de Hollywood: Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros. Discovery.

Cerca de 11.500 libretistas sindicalizados no podrán firmar contratos o continuar trabajando de ninguna manera para cualquiera de estas empresas mientras se extienda la paralización. La negociación entre ambos grupos comenzó el año pasado y el último acuerdo alcanzado, en 2020, tenía como fecha de vencimiento el 1 de mayo. Todavía con desacuerdos importantes, los guionistas iniciaron una huelga que que recuerda a uno de los momentos más difíciles de la industria, que afectó, sobre todo, a decenas de series de televisión.

¿Qué exigen los guionistas?

La WGA asegura que los libretistas que trabajan en Hollywood viven una crisis “existencial”. Tras una década de grandes cambios en la industria, con el streaming desplazando a la televisión tradicional, el ser guionista sigue siendo, en esencia, un trabajo freelance. El sindicato ha apelado a establecer períodos mínimo de contratación y un número base de guionistas que tiene que trabajar en las grandes producciones para aumentar los niveles de empleabilidad de un gremio que sigue lidiando con una alta incertidumbre sobre su futuro laboral.

Entre otras exigencias, piden también aumentar el sueldo mínimo, el cual no ha cambiado a pesar de que en 2022 se produjeron la mayor cantidad de series en la historia, y sus bonos por “repetición”, lo que antes recibían cuando sus trabajos eran reemitidos en la televisión, una realidad que cambió por el streaming, donde técnicamente, la repetición no existe. El contenido simplemente está allí. En ese sentido, piden que las plataformas también retribuyan monetariamente a los guionistas por el tiempo en que sus series y películas se mantengan en sus catálogos. También piden regular el uso de la inteligencia artificial, como el ChatGPT, para evitar que se utilicen para escribir guiones.

Desde los estudios sólo propusieron aumentar los salarios de los guionistas primerizos (los que menos ganan), mientras que argumentan que la fuerte crisis provocada por la pandemia sigue generando estragos económicos, lo que haría imposible ceder ante peticiones como una cuota de guionistas en cada producción. Ahora, tampoco han aportado a bajar la tensión con contrapropuestas como generar contratos “por día” para cierto tipo de trabajos, algo calificado derechamente como insultante por los libretistas.

¿La huelga afecta de la misma forma a las películas que a las series?

No. Las producciones cinematográficas suelen aguantar mejor este tipo de paralizaciones. Primero, porque las que ya se están filmando cuentan con un guión completo, y las que no, pueden posponer (no sin un costo económico) su cronograma de trabajo.

Las series de televisión son otro cuento. Como requieren múltiples guiones para una temporada completa de episodios, un paro de este tipo puede llevar a las producciones a postergar considerablemente su regreso, en el caso de que esté entre temporadas, y si ya se está filmando, no se pueden realizar modificaciones al libreto, por más que al director y al productor se les ocurra un cambio de último minuto que podría mejorar el resultado final.

¿Esto había ocurrido antes?

Sí, cinco veces: en 1960, 1981, 1985, 1988 y la recordada paralización de 2007-2008.

¿Por qué esa última es tan recordada?

Uf, por sus efectos catastróficos para la industria, sobre todo para las series. Fue una huelga particularmente extensa, durando 100 días entre noviembre de 2007 y febrero de 2008. En esa época, Hollywood era muy distinto. No existía ni Netflix, por lo que las grandes cadenas todavía se estrenaban los capítulos semana a semana, en temporadas que eran mucho más largas que hoy, superando los 20 episodios por ciclo, por lo que los guiones del año muchas veces no estaban completos cuando ya se habían emitido la mitad de los capítulos.

Eso significó que múltiples series, incluso icónicas, debieron, de manera abrupta terminar sus temporadas. Hay excepciones en donde esto fue algo bueno: Breaking Bad tuvo que acortar su temporada debut, lo que les permitió a los guionistas reconsiderar decisiones como matar a algunos personajes principales que fueron importantísimos en el desarrollo de la serie a futuro. Pero en la mayoría, fue un desastre. Series como Heroes y Prison Break debieron terminar sus ciclos con lo que había y nunca se recuperaron creativamente. Otras producciones, como Lost y 30 Rock lograron producir algunos episodios más, pero, también con un bajón evidente en sus ciclos posteriores. 24, en ese entonces una de las series más populares del planeta, debió postergar su nueva temporada más de un año, y en su regreso también se sintió la baja en la calidad.

En total, se estima que la industria perdió 2 mil millones de dólares durante esos 100 días. Y marcó el destino de series que prometían ser más exitosas de lo que fueron.

¿Podría algo así ocurrir esta vez?

Si bien las posiciones entre los estudios y la WGA son tan lejanas como hace 15 años, el contexto es distinto y no muy prometedor para los guionistas. Como bien apunta el Hollywood Reporter, una de las mismas razones de la huelga es la misma razón por la cual las grandes casas productoras probablemente aguantarán mejor este paro que el anterior: el streaming.

Que las plataformas online hoy dominen el contenido televisivo permite dos cosas: 1.- Como algunas temporadas estrenan todos sus capítulos al mismo tiempo y tienen menos episodios que hace década y media, los guiones se entregan más rápido y muchos ciclos están completamente escritos al momento de filmar. Y muchas series ya están en plena filmación. Y 2.- Los servicios de streaming permiten tener acceso a una cantidad casi infinita de series y películas que los usuarios pueden ver mientras esperan el regreso de sus otras series favoritas.

A eso hay que sumarle que la industria ya sobrevivió una crisis aún mayor que esta: la pandemia. Por lo cual, los estudios ya deben haber aprendido a tener un plan B, C y Z si tienen que paralizar una producción.

Eso no significa que eventualmente se puedan ver efectos igual de duros para Hollywood como en la huelga de 2007, pero los guionistas deberán aguantar más tiempo la paralización para ejercer la presión que pretenden hacia los estudios.

Entonces vamos al punto: ¿Qué series ya está confirmado que se verán afectadas por la huelga?

Las primeras producciones que deberán pausar indefinidamente son un formato que no nos afecta mucho en Chile: los talk shows nocturnos estadounidenses, que escriben sus guiones día a día, y espacios de comedia semanales como Saturday Night Live.

Pero ya hay series que han anunciado que retrasarán su trabajo en nuevos ciclos: la premiada comedia Abbott Elementary (se ve por Star+ en Chile) anunció que no comenzará a escribir su tercera temporada hasta el fin de la huelga, mientras que Cobra Kai (Netflix) detuvo su trabajo en medio de la pre-producción de su sexto ciclo. Por otra parte, Yellowjackets (Paramount+), que recién estrenó su segunda temporada, detuvo el inicio de la etapa de guiones de su tercer ciclo.

Esa lista, por supuesto, se puede ir engrosando a medida que se vaya conociendo de más series que se hayan visto afectadas por la huelga.

Ya, sí, muy interesante, pero sabes perfectamente a QUÉ SERIE nos referíamos…

Sí, lo sé. Y no, la segunda temporada de House of the Dragon no se verá afectada por esta paralización. HBO informó que la serie ya se está filmando y los libretistas entregaron todos los guiones del ciclo mucho antes que se iniciara esta huelga. Por lo que los nuevos episodios mantienen su fecha de estreno para la primera mitad de 2024.