Prohíben a diputado Bellolio ingreso a Cuba

El parlamentario de la UDI Jaime Bellolio acusó que el régimen cubano le negó la entrada al país, cuando se dirigía a la isla para participar de la entrega de premio Oswaldo Payá, donde se reconocería a diversos jefes de Estado de la Iniciativa “Democrática de España y Las Américas”.

El legislador denunció la situación vía redes sociales, asegurando que la “dictadura cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami”.

Bellolio argumentó que la decisión del gobierno liderado por Raúl Castro responde a su participación en la entrega del premio, instancia a la que fue invitado por Rosa María Payá “en defensa de los derechos humanos que son sistemáticamente violados en la isla”.