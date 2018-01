Gonzalo Müller: “El PS le dio un portazo en la cara a la DC”

El analista político abordó en radio Infinita el traspaso de poder y transición que se vive en nuestro país, con la llegada a La Moneda en marzo de Sebastián Piñera. También se refirió a la polémica por la designación de Andrés Zaldivar como integrante del Comité de Asignaciones Parlamentarias

Consultado sobre las últimas gestiones del Gobierno respecto a la agenda legislativa el analista sostuvo que “Gobernar hasta el último día es cumplir con el mandato, pero ¿hay que ser insensible con lo que pasó en el país? ¿puede seguir legislando como si no hubiese pasado nada? Uno ahí echa de menos un poco de prudencia” sostuvo.

Respecto a las reuniones del presidente electo con ministros y ex ministros de la administración de Bachelet, Müller señaló que “la reunión de Sebastián Piñera con el ex Presidente Lagos ya fue una señal y ahora con el ex ministro Valdés fue de reivindicación”.

Sobre la polémica por cargo en Consejo de Asignaciones, el analista enfatizó en que “no es indispensable el nombre de Andrés Zaldívar”, en ese sentido agregó que “quienes lo propusieron cometieron una imprudencia…él en todo caso tampoco puede recibir un veto”.

Asimismo respecto al quiebre entre la Democracia Cristiana y los partidos de la centro izquierda el analista dijo que “el PS le dio un portazo en la cara políticamente (a la DC) y sin avisar quebró una relación de 10 años…fue peor que terminar con un mensaje de texto”.