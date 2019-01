Los reveladores gastos reservados de Carabineros

En la nómina, el fallecido general director José Bernales figura recibiendo decenas de millones de pesos durante años.

Por Bárbara Miranda, periodista de Ahora Noticias

¿Qué tienen en común José Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Eduardo Villalobos, además de haber llegado a lo más alto del mando en Carabineros? Que los cuatro recibieron en total más de 200 millones de pesos en gastos reservados, según consta en una investigación, hasta ahora desformalizada, que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte, en el marco de la indagación por el mayor escándalo financiero de la historia de Carabineros.

Ahora Noticias tuvo acceso exclusivo a documentos que involucran a Generales y Coroneles de la institución durante los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2017 y que ya se encuentran en poder de la Fiscalía. (Ver Listas abajo)

Estos documentos consignan que el alto mando de Carabineros recibía sistemáticamente dineros, cuyo propósito nunca fueron esclarecidos por los beneficiarios, quienes además rindieron los montos de manera bastante informal.

“Sobre el uso de gastos reservados, en mi caso en particular, los utilicé en gastos personales en general, es decir, tal y como usaba mis remuneraciones”. Este extracto de la declaración del General (r) Flavio Echeverría Cortez, quien se encuentra en Prisión Preventiva y está imputado por la investigación de Fraude de Carabineros, describe la discrecional utilización que le dieron los favorecidos.

CADA 3 MESES Y PARA VACACIONES

Echeverría Cortez, ex General de Finanzas de Carabineros, entregó su testimonio ante la Fiscal Centro Norte Macarena Cañas, en la arista denominada “Gastos Reservados”. Pero no sólo relató su experiencia, sino que aseguró que otros miembros del Alto Mando daban un mal uso a estos dineros. “Usualmente utilizaban el dinero en sus vacaciones, de hecho, la recomendación que yo les daba, transmitida por la Dirección General, era que no depositaran el dinero en cuenta corriente o similar”.

Según la confesión, “la entrega de estos dineros usualmente se efectuaban cada tres meses. Esto lo definía el General Director, en una reunión que yo sostenía con él en enero. Los generales (con los que se reunió) fueron José Bernales Ramírez (2005-2008), Eduardo Gordon Valcárcel (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Eduardo Villalobos Krumm (2015-2018)”.

Según consta en uno de los documentos que maneja Fiscalía, el fallecido General Director José Bernales Ramírez recibió en 2007 por concepto de gastos reservados un monto mensual de un millón 375 mil pesos, es decir, 16 millones 500 mil pesos al año. A partir de los antecedentes entregados, Bernales habría recibido solo durante el período en que fue General Director casi 40 millones de pesos.

Pero el recordado “General del Pueblo” no es el único que recibió estos dineros. La nómina en poder de Fiscalía también incorpora al General (r) Eduardo Gordon Valcárcel, Subdirector de la institución en 2007, a quien se le asignaban mensualmente un millón 60 mil pesos ($12 millones 720 mil anuales). A Gordon se agrega Gustavo González Jure, en ese período con cargo de General Inspector, con un monto mensual de 495 mil pesos (casi 6 millones al año).

“NO ME ACUERDO EN QUÉ LOS USÉ”

En 2009, según los documentos, el General (r) Eduardo Gordon Valcárcel, al mando de la institución, percibió un monto mensual de un millón 410 mil pesos (16 millones 920.000 mil pesos anuales). Durante el total de su periodo (mayo de 2008 a septiembre de 2011) habría recibido 54 millones 990 mil pesos por gastos reservados.

Según declaró Gordon ante la fiscal Cañas, “la primera vez que recibí dinero de gastos reservados fue en 2004 (…) Yo no desarrollé un protocolo formal para la entrega o distribución de los dineros de gastos reservados, pues entendí que ese era el procedimiento que existía…”.

Gordon testificó el 8 de agosto de 2017. Ese día afirmó que “como General Director recibí entre 1 millón 500 mil y 2 millones de pesos. Era dinero en efectivo, venía en un sobre, me lo entregaba el jefe de finanzas de la unidad, la frecuencia era mensual…”.

¿En qué se gastó el dinero? “No fueron para fines propios ni personales. Su finalidad fue para aplicarlos en áreas de la gestión profesional (…) Específicamente en qué los utilicé, no lo recuerdo“.

GONZALEZ JURE Y VILLALOBOS, TAMBIÉN

Su segundo al mando en esos años Gustavo González Jure, quien según las declaraciones de los imputados, habría percibido un millón de pesos mensuales: 40 millones por todo el período.

Durante el último trimestre del 2011, el mando cambió y Gustavo González Jure asumió como número uno de Carabineros. Su asignación aumentó a un millón 470 mil pesos, lo que supondría un ingreso de 67 millones 680 mil pesos aproximadamente durante su gestión.

La entrega de estos gastos reservados no terminó. En el periodo del General Bruno Villalobos Krumm, la más alta autoridad de Carabineros recibió por este concepto un millón 410.000 mil pesos mensuales. La cifra ascendería a más de 40 millones de pesos durante su gestión como General Director, a los que, de acuerdo al documento de investigación de Fiscalía, se deben sumar los montos que le fueron asignados como General de Dipolcar (2009-2011), cerca de 5 millones anuales.

COMIDA, TAXI Y CIGARRILLOS

Otro miembro del Alto Mando que presentó su declaración fue el General de Intendencia (R) Iván Whipple Mejias, quien estuvo en dicho cargo desde 2007 a 2011. En su declaración ante la Fiscalía, Whipple aseguró que “los gastos reservados no se entregaban asociados a la función o finalidad que cumplía la unidad o alta repartición”.

Mientras fue Jefe de Departamento de Finanzas (2002-2005), Whipple recibió mes a mes cerca de 80 mil pesos. Al ascender a General (2005-2011) el monto llegó hasta el millón de pesos mensuales. Desde el 2002 recibió estos fondos y admitió que siempre los mantuvo en efectivo. “No los incorporé a mi cuenta corriente. (Los usé…) en mi alimentación, me iba de la oficina como a las 20.30 horas, gasto de taxi, cigarros, también pagué cuentas personales”.

LA PLATA EN EL MALETÍN

Tres sobres blancos con la leyenda de los meses de enero, febrero y marzo, este último abierto. Dos de ellos contenían 22 billetes de 20 mil pesos y uno de 10 mil, lo que contabilizaba 450 mil pesos en cada uno. El tercero tenía 150 mil pesos. Eso fue lo que encontró la Policía de Investigaciones en un allanamiento voluntario a la casa del General (R) Echeverría.

Uno de los uniformados que prestó declaración en la causa fue el suboficial Álvaro Díaz Carrasco, quien testificó ante la fiscalía. “Yo entregué sobres a petición del general Echeverría a la general Nilo de Sanidad; al general Cabrera, de Compras Públicas; al general Zona Oeste, y al general Venegas, de Tránsito y Carreteras… Se los entregué (durante) tres años (2015, 2016 y 2017). Me pedían que se los entregara en las manos a los generales; eran sobres que tenían pesos”.

El mayor Hans Picon, quien se desempañó en el departamento de Finanzas desde 2013 y era uno de los encargados de retirar los dineros desde el banco, también prestó declaración: “El cheque mediante el cual se giraban los gastos reservados, lo llenaba yo a mano, por una suma aproximada de 20 millones de pesos aproximadamente en forma mensual”.

Además, Picon debía ordenar los billetes: “Salía con un maletín desde el banco, me iba a mi oficina, estaba solo y procedía a llenas los sobres con dinero, poniéndoles afuera en una esquina el número correspondiente al listado de los altos mandos. Eran treinta y tantos sobres. Los montos no eran iguales, eran más altos los de las altas reparticiones, e iba descendiendo conforme a la unidad”.

El teniente coronel de Intendencia, Andres Albayay, aseveró en su declaración que les entregaban “un listado con los destinatarios que indicaba específicamente las cantidades de dinero que debían ser ingresados a los sobres. Confeccionábamos tres sobres por nombre del destinatario, jefatura y nombre del General destinatario del dinero. Ingresábamos los tres sobres a uno más grande”.

Los antecedentes de los gastos reservados de Carabineros se encuentran en poder de la Fiscalía Centro Norte. En el curso de las próximas semanas, el Ministerio Público deberá adoptar la decisión de formalizar a los involucrados por lavados de activos y malversación de caudales públicos.

Revisa los gastos reservados de Carabineros a continuación: