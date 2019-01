Vlado Mirosevic y Frente Amplio: “El problema es con algunos miembros de la DC y no con el partido”

El parlamentario sademás criticó el proyecto de ley “Admisión Justa” y habló sobre las declaraciones de la diputada Maite Orsini por la extradición de Palma Salamanca.

El diputado del Partido Liberal (Frente Amplio) Vlado Mirosevic, asistió este miércoles al programa “Quién lo diría” de radio Infinita, conducido por Constanza Stipicic y Juan Manuel Astorga para hablar sobre el quiebre entre Frente Amplio y la Democracia Cristiana.

El diputado dijo que actualmente “no hay una mayoría opositora en el Congreso, y que si esto sigue así es probable que las contrarreformas del Gobierno sean aprobadas”. “Lo que estamos buscando es que no se aprueben”, afirmó el parlamentario refiriéndose particularmente al proyecto “Admisión Justa”, impulsado por el Gobierno y que a su juicio representa una contrarreforma a la ley de Inclusión promulgada por el Gobierno de Michelle Bachelet, la que, entre otras cosas, busca terminar con la selección en los colegios.

“Nosotros mismos en el periodo pasado votamos una reforma tributaria para subirle el impuesto a los más ricos, votamos para que los sostenedores no puedan discriminar a las familias y a los estudiantes, me parece lo mínimo que defendamos ese legado que además es el legado de la presidenta Bachelet” afirmó el parlamentario.

El parlamentario aseguró que “El Gobierno ha ido pirquiniando esos votos y conseguido obtener mayoría, nos dimos cuenta en la práctica que cuando en una comisión llegábamos a un acuerdo como oposición de que se votará un proyecto de una determinada manera, cuando ese proyecto iba a la Sala el Gobierno lograba dar vuelta algunos votos y sacaban el proyecto como ellos querían”.

Además Mirosevic calificó como “inesperados”, los cambios de miembros de la DC a la hora de votar. “Yo he visto votaciones de algunos parlamentarios en los cuales han cambiado de posición rápidamente, sorpresivamente”. Sin embargo, enfatizó que el problema es con “algunos miembros de la DC y no con el partido”.

Sobre las declaraciones de la diputada Maite Orsini quien dijo “no estar convencida” de la participación de Ricardo Palma Salamanca en el crimen de Jaime Guzmán, afirmó que “no lo entiendo, no lo comparto. No entiendo qué sentido tiene ponerse de defensor o de vocero en este tema. No entiendo la razón de defender ese tipo de causas. No representa al Frente Amplio. Nadie está muy contento. El foco tiene que estar puesto en las grandes reformas que el país debe discutir”, concluyó.

Revisa la entrevista completa a Vlado Mirosevic en “Quién lo Diría” en el siguiente video.