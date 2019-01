Nicolás Maduro asegura que se mantendrá al mando de Venezuela: “Sólo el pueblo elige al Presidente”

Desde el Balcón del Pueblo, en Caracas, el mandatario aseguró: “Aquí no se rinde nadie”, tras la autoproclamación de Juan Guaidó.

Luego que este miércoles Juan Guaidó se autoproclamara “Presidente encargado de Venezuela”, poco después el mandatario de aquel país Nicolás Maduro aclaró que se mantendrá en el poder pese a todo.

“Sólo el pueblo elige al presidente”, aseguró desde el Balcón del Pueblo, ubicado en el Palacio de Miraflores, Caracas.

El mandatario, reelegido presidente el pasado mes de mayo de 2018, en unas elecciones que han sido calificadas como ilegítimas, sostuvo que las fuerzas revolucionarias “somos mayoría”.

Acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, entre otros altos funcionarios de su Gobierno; Maduro afirmó: “solo el pueblo pone solo, solo el pueblo quita”.

“Desde este palacio presidencial estamos y estaremos con los votos del pueblo que es el que elige a presidentes constitucionales en Venezuela”, señaló.

Asimismo expresó que el pueblo revolucionario es “una fuerza popular que ha dado un batalla inmensa desde la América Latina para abrir un camino pacífico a los cambios profundos y progresistas”.

Durante su intervención, sentenció: “El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”; tras informar que los diplomáticos estadounidenses deben abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas.

Agregó: “No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas (…) Aquí no se rinde nadie, vamos a la carga, al combate y a la victoria“. Por otra parte, criticó duramente a los medios de comunicación internacionales al calificarlos de manipulador. “Con su actuación invisibilizan al mundo que hay un pueblo dirigiendo la nación”.