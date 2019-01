Maite Orsini y autoría de Palma Salamanca en crimen de Jaime Guzmán: “Yo no estoy convencida”

La diputada se refirió también a la polémica por el apoyo de la DC a proyectos de ley oficialistas. “¿Son partido de gobierno o son de oposición?”, sostuvo

Este lunes, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, explicó su reunión en París, junto a su par Gabriel Boric, con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

“Yo no estoy convencida (…) No lo sé. Él dice que no. La verdad. Él dice que había una persecución política de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, declaró la parlamentaria.

Asimismo, agregó, en conversación con Radio Duna, que “él manifiesta, yo no tengo todos los antecedentes del caso porque no son de público conocimiento, que él fue condenado por el sólo mérito de su confesión y su confesión fue obtenida bajo tortura. Eso, hoy en día, bajo los estándares internacionales y en el proceso penal que tenemos, es inaceptable”.

POLÉMICA CON LA DC

A su vez, la diputada Orsini abordó la polémica entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana (DC), por el apoyo que sus diputados, junto a otros del Partido Radical, han prestado a ciertos proyectos de ley presentados por el Gobierno.

“Cuando tú ves que la Democracia Cristiana vota exactamente igual que la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, uno dice ‘bueno, sinceremos ¿Son partido de gobierno o son de oposición?‘”, expresó la legisladora.

Paralelamente, Orsini manifestó que “no confío en la palabra de la Democracia Cristiana. La palabra de la DC dejó de generarme confianza”.

“Efectivamente había un pacto administrativo, que no era a secas, sino de oposición.Desde el Frente Amplio no hubiésemos generado un pacto ni con la UDI, ni con RN, ni con Evópoli por más administrativo que fuera. Tenía un apellido: ser oposición. Y el problema no es sólo cómo vota la Democracia Cristiana. Va más allá. Es que la DC genera acuerdos con la oposición y después no los respeta”, puntualizó.