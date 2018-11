Reinaldo Rueda da conferencia con Power Point: Alabó a Paredes, descartó dejar su cargo y lanzó duro mensaje a la prensa

El entrenador también confirmó la baja de Beausejour ante Costa Rica, alabó el aporte de Arturo Vidal y quiere recuperar a Alexis Sánchez como uno de los líderes de la Roja.

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó con la prensa en la antesala del desafío amistoso ante Costa Rica que se juega este viernes en el estadio El Teniente de Rancagua.

Y la conferencia comenzó con un curioso momento, ya que el entrenador quiso revisar puesto por puesto, si los periodistas tenían anotadas las preguntas a realizar.

Tras el insólita situación, el entrenador abordó una serie de temas que rondan a la Roja apoyado por una presentación en Power Point, donde respindió lo siguiente:

LA CONVOCATORIA DE ESTEBAN PAREDES

“Para mí como seleccionador nacional es un orgullo tener a Esteban con nosotros. Está liberado de los compromisos por su club y está descansado. Además, es el máximo goleador de la liga chilena y cerca de lograr un récord”.

LOS 73 JUGADORES CONVOCADOS EN SU CICLO

“He utilizado 73 jugadores. Eso es trabajo, esa es la tarea y hay jugadores que en la primera convocatoria que se ganaron la titularidad. Ese es mi trabajo”.

SU POSIBLE PARTIDA DE LA ROJA PARA LLEGAR A COLOMBIA

“Son solo especulaciones”.

DESCARTADO JEAN BEAUSEJOUR

“Jean sintió una pequeña molestia y se creyó que había sido que por lo que estaba inhabilitado en su club. Se le hicieron los exámenes y no tiene nada. Trabajó aparte y está siendo sometido a fisioterapia”.

LA AUSENCIA DE EDUARDO VARGAS

“Su caso esté cerrado, le damos oportunidades a (Nicolás) Castillo, a (Diego) Rubio y el tema de Esteban (Paredes) es un caso especial. Lo de Edu está cerrado”.

EL MOMENTO DE ARTURO VIDAL

“Él siempre quiere estar. Esperamos que los sigan valorando como se merece en el Barcelona y se inserte en el modelo de juego. Ya lo ha demostrado en sus apariciones en cancha”.

LA CUESTIONADA PRESENCIA DE JUNIOR FERNANDES Y ÁNGELO SAGAL

“Sagal y Junior son dos jugadores importantes para nosotros, mientras yo esté de director técnico de la selección, ellos serán titulares”.

EL COMPLICADO PRESENTE DE ALEXIS SÁNCHEZ

“Acá tiene todo el ambiente y el retorno para recuperarse. Todos sabemos lo que significa Alexis y queremos que libere toda su ansiedad”.

SU FUTURO EN EL BANCO DE LA ROJA

“Mi ilusión es seguir con este grupo, que me preguntaron del tema, pero independiente de eso, no sabemos quien será elegido en la ANFP (próximas elecciones), por lo que son días de tensión media y de eso depende nuestra situación”.

SU CONFERENCIA CON POWER POINT

“Nosotros como latinos no nos gusta escribir y no tenemos memoria. (Exhibió video de su presentación donde hablaban del recambio de la Roja). Dicen que cometí un sacrilegio al convocar a Paredes, Herrera y Beausejour y muchos colegas dicen que me cagué y cambié el verso. Desde un comienzo dije que los experimentados serán importantes. Con estos videos les quise refrescar la memoria y a todos nos duele no ir al Mundial. Estamos realizando un trabajo con mucha honestidad, responsabilidad y respeto”.

EL LLAMADO DE ANDRÉS VILCHES

“Su posición natural es centrodelantero y me gusta su juego y ahora que no está en su posición igual aporta en su club y viendo el momento de Nico Castillo que no viene jugando, opté por llamarlo para ver algunos trabajos específicos con él. Tiene mucha proyección y talento”.

¿SE SIENTE POCO QUERIDO POR EL MEDIO?

Esta posición es así, es una posición codiciada y cuestionada y estos días los estamos viviendo con mucha intensidad. Estanos metidos en esto y hay que afrontar todo lo que significa”.

LO MÁS POSITIVO DE SU PROCESO

“Todo es ganancia porque he podido conocer a los jugadores. Vamos a jugar de local en una nueva experiencia y todo es ganancia por la receptividad del equipo”.

AUSENCIA DE MARCELO DÍAZ

“Por ahora no consideró que sea ideal para nuestro juego. Sé sus características, pero estamos viendo a jugadores que pueden aportar en esa zona”.

¿ESTÁ CONTENTO EN LA SELECCIÓN CHILENA?

“Hasta ahora nadie me ha preguntado del partido de Costa Rica y les muestro este video (Dichos de Marcelo Bielsa). Sin ustedes, la prensa, ustedes cumpen un papel importante exigiendo, pero con respeto para ustedes y para los muchachos de esta selección”.

ELECCIONES DE LA ANFP Y CANDIDATOS CUESTIONADOS

“No soy quien para evaluar la dignidad y honra de determinado directivo. Hay que esperar para saber quien será electo”