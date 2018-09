Ricardo Lagos defendió el sistema de financiamiento de la educación superior

“Este año más de 50 mil jóvenes pidieron el crédito, eso me dice que no es tan malo lo que se ha logrado”, dijo el exmandatario.

Tajante fue la defensa del expresidente Ricardo Lagos al Crédito con Aval del Estado (CAE) instaurado durante su mandanto en 2005, lo que en la actualidad ha generado gran polémica.

“En ese momento los que podían acceder a un crédito (fondo solidario) adecuado eran los que estaban en el Cruch, vale decir, aproximadamente el 45% de los estudiantes”, dijo el exmandatario a TVN, agregando que la cifra de los que no podían financiarse, en esa época, era cercana al 60%.

Lagos argumentó que la implementación del CAE se debió a que en ese tiempo “estaba con el problema del financiamiento del AUGE, de Chile Solidario, y la única forma de atender a esos estudiantes era dándoles un crédito“.

Sin embargo, el expresidente señaló que en esta ejecución hubo “una falla importante“, debido a que estaba establecida la “condición” de fiscalizar la calidad de los estudios que entregaban las instituciones, y su respectivas posibilidades de empleabilidad.

“Este año pidieron CAE más de 50 mil jóvenes, eso me dice que no es tan malo lo que se ha logrado, que se expanda la matricula, dónde estarían estos jóvenes si no estuviera el CAE“, finalizó.