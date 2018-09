Extranjeros podrían ser un motor importante para la economía chilena según Banco Central

El presidente de la entidad emisora, Mario Marcel, señaló que los inmigrantes han acelerado la fuerza de trabajo.

Una importante alza en cuanto a las expectativas de crecimiento económico para el año 2018 reveló este miércoles el Banco Central a través de su Informe de Política Monetaria (IPoM) del mes de septiembre, que ubicó las expectativas de expansión en el rango de 4,0% y 4,5%.

Durante su presentación del informe frente a los senadores, el presidente de la entidad emisora, Mario Marcel, también abordó el escenario laboral, que últimamente ha sido objeto de preocupación por el 7,8% en que se ubicó la desocupación, identificando como uno de los motivos el crecimiento de la fuerza de trabajo.

En ese sentido, uno de los elementos que ha contribuido a este fenómeno, sostuvo, es la cantidad de migrantes presentes en el país.

El propio IPoM, en efecto, señala que “la inmigración podría ser un motor importante para el crecimiento de la economía chilena, compensando parcialmente el proceso de envejecimiento poblacional producto de la transición demográfica. Las cifras recientes revelan que este proceso se ha dado mucho más rápido de lo previsto”.

Para el presidente de la entidad emisora existe “una aceleración del crecimiento de la fuerza de trabajo, más o menos el doble de lo que era hace 2 o 3 años, eso tiene que ver con una mayor participación en la fuerza de trabajo de la mujer, de los mayores de 55 años y en parte con la inmigración“.

No obstante, señala que “en parte porque esto tiene que ver con la evolución de la población en edad de trabajar en Chile que no está aún capturada en las proyecciones de población sobre las bases en la cual se generan los datos absolutos de empleo. Esto no quiere decir que la encuesta esté mala, pero que cuando se actualicen esos valores, vamos a ver probablemente un crecimiento en los niveles de empleo”.