Mariana Aylwin y postura de familia Frei por Luis Castillo: “Da la impresión que hay dos posiciones al interior de la familia”

La ex militante de la Democracia Cristiana conversó esta mañana en el programa “Quien lo Diría”.

La ex ministra de Estado y actual líder del movimiento “Progresismo con Progreso”, Mariana Aylwin, asistió al programa “Quien lo Diría” conducido por Juan Manuel Astorga, Cony Stipicic y Daniel Matamala. Allí, la ex militante de la DC abordó diversos temas de contingencia nacional y se refirió particularmente a las críticas que han surgido contra el ex Presidente Eduardo Frei debido a que ha guardado silencio mientras su hermana Carmen Frei lidera un movimiento para exigir la salida del Subsecretario de Salud, Luis Castillo, acusado de encubrir el asesinato de Eduardo Frei Montalva. Al respecto, Aylwin aseguró: “Da la impresión que hay dos posiciones al interior de la familia Frei”.

Mariana Aylwin también se refirió al actual momento del Presidente Sebastián Piñera, asegurando que el mandatario ha cometido errores, como por ejemplo con el cambio de gabinete. “Probablemente tenga que hacer otro”, afirmó en Radio Infinita.

La ex Ministra de Educación también apuntó a que el mandatario “Ha tenido traspiés y ha perdido ese nivel de un Presidente que está sobre la coyuntura”.

Finalmente, Mariana Aylwin abordó la situación que atraviesa el partido Ciudadanos y su líder, Andrés Velasco. Al respecto, la ex militante falange aseguró: “Tengo la impresión que murió Ciudadanos (…) el liderazgo de Andrés Velasco queda muy debilitado”.