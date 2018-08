Abbott tras audiencia por solicitud de destitución: “Jamás he dado instrucciones particulares a los fiscales”

El fiscal nacional afirmó que asistió ante la Corte Suprema en su “obligación como cualquier ciudadano”.

La jornada de este martes se inició la segunda audiencia pública en la Corte Suprema por la solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbot, presentada por representantes del Frente Amplio, PC, PS, PPD, PRO y Regionalistas en rechazo a las acciones del Ministerio Público en casos de relevancia pública, entre ellos, los de financiamiento irregular de la política.

Al término de la instancia, Abbott afirmó que asistió en su “obligación como cualquier ciudadano de responder ante los tribunales, el requerimiento de 10 parlamentarios”.

“Este es un proceso que se va encaminando en la forma en que la ley establece y esperamos que la excelentísima Corte Suprema resuelva en el mérito de los antecedentes que han recogido”, explicitó en la ocasión.

Al ser consultado sobre su eventual inhabilidad en el caso Penta, explicó que “la verdad es que no tengo ninguna inhabilidad legal, simplemente yo por una mayor profundidad en materia de probidad, decidí no seguir con la causa Penta, que estaba a cargo del fiscal Sabas Chahuán, producto de mi parentesco con quien se desempeñaba como presidente de empresas Penta. Ese parentesco no constituye una inhabilidad legal, ya que la inhabilidad solo se produce con los parientes de hasta segundo grado. El pariente que me refiero es de cuarto grado”.

Además, el máximo persecutor enfatizó que “jamás he dado instrucciones particulares a los fiscales. Eso está vedado, prohibido”, descartando así que haya intervenido en las causas de financiamiento irregular de la política de los fiscales Manuel Guerra (Penta), Pablo Gómez (SQM) y Julio Contardo (Corpesta).

“NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY”

En tanto, tras la audiencia, Abbott agregó que “creo que queda limpio es que nadie está por sobre la ley y todos estamos sujetos a acciones que se entablan por parte de los parlamentarios. Quien tiene que ver el mérito y la seriedad de estas acciones son los órganos encargados de juzgar las mismas”.

Pese a ello, el fiscal nacional se mostró crítico con los parlamentarios y solicitó que “se terminen los privilegios, especialmente los que tienen los parlamentarios, como lo es el fuero parlamentario. Como ejemplo, el privilegio que aún mantienen de prescripción de dos años en delitos que cometan (…) Yo habría esperado que los parlamentarios hubieran impulsado una modificación en ese sentido, porque los pone en una situación de privilegio respecto al resto de los ciudadanos que cometen simples delitos, que tienen una prescripción de cinco años”, concluyó al respecto.