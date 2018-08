Chile es el país con mayor cantidad de nuevos casos de VIH en Latinoamérica

El inmunólogo Alejandro Afani aseguró que este año los casos de contagios se acercarán a los 8 mil.

Como “bastante preocupantes” calificó el inmunólogo Alejandro Afani las cifras relativas a los casos de contagio de VIH en Chile, que en el año 2018 podrían acercarse a los 8 mil.

Así lo augura el informe elaborado tras la campaña de test rápidos de la enfermedad, realizado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cuyos resultados fueron comentados este viernes por Afani, director del Centro de VIH de la institución.

“Son bastante proecupante las cifras, de alguna manera la habíamos anunciado, cuando el año 2010 teníamos 2.986 nuevos casos. Sólo el año 2017 tuvimos 5.216, significa un incremento de un 96% en 7 años“, señaló Afani, en conversación con Ahora Noticias.

Tras esto, el profesional aseguró que “Chile ocupa el primer lugar en cuanto al número de nuevos casos en toda la región de Latinoamérica”.

Tras esto, expuso “en el mundo la tendencia desde hace algunos años es a la disminución de los casos y de la mortalidad. Latinoamérica se ha mantenido un poco estancada y Chile es de los pocos países que ha ido aumentando, primero, porque no se han tomado las medidas en salud pública, y también porque no existe educación sexual apropiada a nivel de los colegios. Eso determina que no hay un autocuidado por parte de los jóvenes”.