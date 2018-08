Muere Aretha Franklin a los 76 años

La cantante estadounidense se encontraba “gravemente enferma”, según había confirmado el sitio especializado TMZ.

La mañana de este jueves, el sitio estadounidense TMZ confirmó la muerte de la cantante estadounidense Aretha Franklin, a los 76 años.

Hace pocos días, el mismo portal había informado respecto al delicado estado de salud por el que atravesaba la artista, asegurando que se encontraba “gravemente enferma”, en la ciudad de Detroit.

La intérprete y ganadora de 18 Grammys, destacada en el R&B y Gospel especialmente durante la década de los 60′, se encontraba en compañía de su familia quienes solicitaron oraciones y respeto por la privacidad de la artista.

Aretha Franklin que fue diagnosticada con cáncer en 2010, ha batallado con la enfermedad y diversos problemas de salud en los últimos años, los cuales la han obligado a cancelar una serie de conciertos que tenía programados para este 2018.

REVISA SUS PRINCIPALES HITOS

– En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

– En 2010, la revista Rolling Stone la colocó primera en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, tanto hombres como mujeres.

“Fue un espectáculo milagroso pues Aretha luchaba ya contra el agotamiento y la deshidratación”, escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.

– Ha acumulado 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística.

– Entre sus mayor éxitos se encuentran “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985), y “A Rose Is Still A Rose,” (1998).

– En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.

– Franklin también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama, luego de haberlo hecho en la toma de posesión del anterior presidente demócrata, Bill Clinton, en 1993.

– Su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017.