Claudio Bravo llegó a Chile y lanzó: “No tengo nada que hablar con Vidal”

Además, el arquero del Manchester City aseguró que “no tiene que pedir perdón a nadie”.

Este viernes, el arquero del Manchester City Claudio Bravo llegó a Chile para continuar con sus vacaciones producto del receso que existe en Europa por el Mundial.

En su arribo a Santiago, el jugador se refirió a la Selección Chilena y aseguró que no tiene ninguna conversación pendiente con Arturo Vidal.

“No tengo nada que hablar con él ni con nadie. Cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile. Creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen más el cuerpo técnico y no pasa por uno o dos jugadores, pasa por la totalidad del grupo”, declaró Bravo desde el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Además, el portero afirmó que “no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie, por ahí se ha especulado que yo tengo que pedir disculpas y no pasa por ahí, creo que cada uno sabe los errores que cometió, todos saben las cosas que pasaron y va por ahí, en vez de pedir explicaciones y disculpas”.

PRESIÓN POR LOS NUEVO ARQUEROS DE LA ROJA: ¿Presionado yo? No sé, no lo veo de ese punto de vista. Creo que en mi vida nunca he estado presionado. Son chicos que se están abriendo paso de cara a lo que viene más adelante, pero la presión no pasa por ahí. La presión pasa cuando te pones en una cancha, tienes 17 millones de personas esperando que hagas las cosas bien y la presión va por ese lado. Lo otro es competencia. Más presión tienen ellos de ocupar el lugar que tuve durante muchos años. Yo solo tengo la presión de hacer las cosas bien, de darle satisfacción a la gente como todos estos años.

SU CONTINUIDAD EN LA ROJA: “¿Si estaré en la Copa América de 2019? depende del técnico. Si me llaman me tocará hacer lo de siempre y veremos qué es lo que pasa”.

FOTO: Ahora Noticias