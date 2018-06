Felipe Berríos, sacerdote jesuita : “Este Papa quiere desarmar el clericalismo machista que habla de las monjitas como si las mujeres fueran tontas y estuvieran excluidas de la jerarquía”

En conversación con Quién Lo Diría, el padre Felipe Berríos se refirió a la crisis por la que atraviesa la iglesia catolica chilena y dio sus impresiones respecto a las medidas adoptadas desde el Vaticano.

Dijo que “la renuncia de todos los obispos puede ser una fuente ovejuna, o sea, todos renuncian pero en el fondo nadie renuncia”. Además agregó que “una de las cosas potentes que este Papa quiere desarmar es este clericalismo machista que habla de las monjitas como si las mujeres fueran tontas y estuvieran excluidas de la jerarquía”.

Sobre el accionar de los obispos acusados de casos de acoso señaló que “esto de no denunciar , de quedarse callado, eso me ha llamado la atención. Que ahora con todo esto que está pasando, cómo dejamos al Papa solo con todo eso. El Papa está enojado. Me sorprende la falta de sinceridad”

