Fin de las bolsas plásticas en Chile: Senado aprueba en particular proyecto que establece su prohibición

La iniciativa ahora debe cumplir un tercer trámite en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

El Senado, este martes, con 38 votos a favor aprobó en particular el proyecto de ley que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas plásticas.

En su origen la iniciativa estaba dirigida para la Patagonia Chilena, sin embargo, recibió una indicación sustitutiva del Ejecutivo que la extiende a todo el territorio nacional.

El proyecto ahora debe cumplir un tercer trámite en la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones realizadas al texto legal antes de convertirse en ley.

De ser promulgada, la norma en cuestión tendrá una fiscalización municipal y su incumplimiento será multado con hasta 5 UTM por bolsa entregada.

Además, su cumplimiento será gradual: una vez publicada como ley en el Diario Oficinal se establecerá un plazo de seis meses, mientras que para las pequeñas y microempresas se extenderá hasta por dos años.

Cabe señalar que el proyecto de prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables tuvo su origen en la moción presentada –entre otros- por los ex diputados y hoy senadores Alfonso De Urresti, Carolina Goic y David Sandoval, además de los diputados Fidel Espinoza, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Silber, Guillermo Teillier y de los ex diputados Patricio Vallespín, Enrique Accorsi y Karla Rubilar.

FOTO: Ahora Noticias