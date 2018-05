Intendenta ante llegada de sistema frontal: “Hay lugares que no tuvieron trabajos preventivos”

Respecto a las ráfagas de viento, Karla Rubilar dijo que “nos tomó por sorpresa”.

Tras los intensos vientos que azotaron la zona oriente y suroriente de Santiago, la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, se refirió a la situación que ha dejado varios árboles caídos y problemas con el suministro eléctrico.

“Nos tomó por sorpresa“, admitió la autoridad, recalcando que “lo cierto es que se produjeron ráfagas que generaron un daño mayor a lo que teníamos establecido“.

Según Rubilar, desde la Intendencia han tomado las medidas necesarias para afrontar de mejor manera el sistema frontal. “Nosotros llevamos semanas solicitando a los municipios, y a las personas particulares que limpien las canaletas, que tomen medidas de precaución”, reafirmó.

De todas formas, la ex diputada remarcó que en sectores como la quebrada de Macul, no se llevaron acciones para evitar problemas con las aguas lluvias. “Hay lugares que no tuvieron trabajos preventivos durante el año pasado que debieron haberse hecho”, sentenció.

FOTO: Ahora Noticias