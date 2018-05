Trump anuncia en carta a Kim Jong Un que la cumbre de Singapur no se efectuará

Todo se debe a la “ira” y “hostilidad” mostrada por Pyongyang, según se dijo desde la Casa Blanca.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó en una carta al líder norcoreano Kim Jong Un, que la cumbre entre ambos, programada para el 12 de junio en Singapur, no tendrá lugar.

Por ello, añadió el presidente estadounidense, que “por el bien de los dos países, pero en detrimento de todo el mundo, (la reunión) no tendrá lugar”.

De acuerdo con el Mandatario, el mundo en general y Corea del Norte en particular “han perdido una gran oportunidad” de construir una paz duradera. “Esta oportunidad perdida es un momento triste en la historia”, apuntó.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: “It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting.” pic.twitter.com/3dDIp55xu1

— The White House (@WhiteHouse) 24 de mayo de 2018