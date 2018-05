Sacerdote de Talca acusa a nuncio de no recibirlo por denuncias de abuso sexual

Sergio Díaz, prelado de Villa Prat, dijo que Ivo Scapolo no acogió a un grupo de víctimas.

El sacerdote de Villa Prat, Sergio Díaz, hizo graves denuncias contra dos altos personeros de la Iglesia por no proteger ni escuchar a personas que sufrieron abusos sexuales por parte de miembros del clero.

El prelado sostuvo que el nuncio apostólico Ivo Scapolo no recibió a un grupo de víctimas, mientras que también acusó a Tomislac Koljatic, obispo de Linares, cercano a Karadima, por un caso similar.

Sobre el primer caso contó a La Tercera que “estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la Iglesia, por todo lo que ha pasado. Yo trabajo en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez, hablamos con el nuncio apostólico Scapolo”.

Añadió que “después de un año le entregamos todo lo que la iglesia nos pide en la nunciatura y (Scapolo) me dio una cita… Legamos lloviendo, con frío, y me dice que no nos va a recibir, que no era por mí, era por los chiquillos que iban conmigo. Como no voy a estar herido, si el Papa confía en este nuncio, o confiaba plenamente”.

Según su relato, eran cuatro muchachos de Talca y Santiago quienes habrían sido víctimas de abusos en la diócesis de Talca.

“La iglesia tiene sus formas, en este caso se juntaron las víctimas ante el Obispo Horacio Valenzuela (también cercano a Karadima) y el hechor confesó todo, de este manera las víctimas se sintieron más tranquilas y el obispo apartó al sacerdote de todas sus actividades pastorales con niños y jóvenes. El obispo Valenzuela actuó bien y las víctimas quedaron tranquilas”, dijo Díaz.

Para finalizar, contó otro caso parecido, que también involucra a un cercano a Karadima: el obispo de Linares, Tomislac Koljatic.

“Allí hubo un chiquillo que fue abusado y el obispo no le contesta el teléfono, los curas encargados tampoco… Entonces abusan de los jóvenes y luego se hacen a un lado… Tenemos que sanar esto con la verdad, aunque nos duela”, cerró.

