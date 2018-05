Sacerdotes denunciantes de Karadima y encuentro en el Papa: “Vamos a proponerle soluciones”

Los presbíteros que viajarán en junio a reunirse con Francisco, relatarán en privado su experiencia a petición del mismo Papa.

El grupo de sacerdotes que viajará al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y hablar personalmente con el Sumo Pontífice sobre los abusos cometidos por el Fernando Karadima, adelantaron parte de lo que será el encuentro en la residencia de Santa Marta.

Aunque ninguno reveló cuál será el contenido de las declaraciones que emitirán, afirmaron que contarán sus experiencias personales “para proponerle soluciones para salir adelante del problema estructural que ha permitido que ocurran todo este tipo de abusos”, dijo el párroco Eugenio de la Fuente.

Según los sacerdotes, fue el mismo Francisco quien los invitó hace aproximadamente un mes a su residencia en Santa Marta para escucharlos personalmente y recibir sus testimonios. “Más alla de los documentos, es un deseo de él escuchar a ciertas víctmas de abusos y a quienes acompañaron a las víctimas”, agrega De la Fuente.

El grupo de siete sacerdotes y dos laicos de la arquidiócesis de Santiago de Chile viajarán el próximo viernes 1 de junio para reunirse con el Papa. El día sábado celebrarán la eucarisía con el Santo Padre para luego tener un encuentro grupal con Francisco. Luego cada uno se reunirá en privado con cada uno de los denunciantes para escuchar su versión.

“Nuestro deseo de ir donde el Papa es para que no existan más víctimas de abusos, colaborar para que las víctimas ya no existan. Ese el deseo más profundo de nuestra colaboración, nos ha costado, no es fácil”, agregó el párroco Alejandro Vial.

Esta es la declaración de los sacerdotes:

1.- Queremos dar a conocer que un grupo de 7 sacerdotes y 2 laicos de la arquidiócesis de Santiago de Chile hemos sido invitados por el santo Padre, el Papa Francisco, a compartir nuestra experiencia en un encuentro personal con él en la casa santa Marta, entre los días 1 y 3 del mes de junio.

2.- Mientras que la mayor parte colaboramos en el proceso de escucha que llevaron a cabo Mons. Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu, en particular durante su misión especial en Chile durante la segunda mitad del mes de febrero de 2018, otros dos miembros de este grupo colaboraron en el tiempo posterior a dicha visita.

3.- La mayoría de nosotros fuimos víctimas del sistema abusivo que se practicaba cuando participábamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia (“El Bosque”). Otros miembros de este grupo colaboraron especialmente en los procesos de acompañamiento y cercanía con las víctimas. Los nueve esperamos que nuestra experiencia pueda servir también para dar voz a muchos otros que han sufrido abusos o han acompañado a personas abusadas.

4.- Queremos manifestar públicamente nuestro agradecimiento al Santo Padre por esta invitación, que se enmarca en su intención de desarrollar un proceso sinodal para alcanzar el restablecimiento de la justicia y de la comunión, particularmente al interior de nuestra Arquidiócesis de Santiago y de su presbiterio.

5.- Rogamos a todos los que conocerán este comunicado que comprendan lo delicado de esta iniciativa del Santo Padre y de la necesidad de salvaguardar, en lo posible, la confidencialidad y la privacidad durante el desarrollo de este encuentro personal con el Papa. Por tal motivo, también anunciamos que no realizaremos más declaraciones públicas hasta nuestro regreso a Santiago.