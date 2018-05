Colusión del confort: Pago de los $7 mil se acerca tras decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal desestimó un recurso de casación y aprobó el acuerdo conciliatorio de la empresa con los consumidores.

La mañana de este jueves, la Corte Suprema dio a conocer el fallo en el que rechazó el recurso de casación interpuesto en contra del acuerdo entre CMPC y las asociaciones de consumidores, en el marco de la colusión del papel confort y el monto compensatorio.

En virtud de lo anterior, el pago de los $7 mil está más cerca, toda vez que se comenzaron a realizar los trámites administrativos para determinar cómo y a cuánto ascenderá finalmente el monto, debido a los intereses que el dinero ha generado desde que se encuentra depositado en el BancoEstado.

🔴 AHORA: #CorteSuprema rechaza recurso de casación y aprueba acuerdo conciliatorio en caso colusión papel tissue. pic.twitter.com/O5AsmMENvm — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 17, 2018

El pasado 8 de frebrero, tanto CMPC como la Corporación Nacional de Consumidores, Conadecus, ingresaron un recurso de reposición anteel mismo tribunal, con el objetivo de anular la admisibilidad que le había dado esta al recurso de casación interpuesto por las Comunidades Mapuches.

Con esto, la empresa y organización buscaba agilizar el pago de los $7 mil de compensación por la colusión del papel tissue. Monto que se encuentra depositado en Banco Estado y que, gracias a que ha rentado cerca de $2 mil millones, podría,eventualmente, aumentar el monto a pagar por cada ciudadano mayor de 18 años.

“Ellos, como terceros, no pueden entorpecer la gestión del principal, en este caso Conadecus. Ellos tienen acciones muy limitadas. Además que hay que un problema de fondo, que es de tiempo. La Corte está muy retrasada. Si aceptara esto, estaríamos hablando de un término de ejecución casi a finales de este año”, expresó el abogado de Conadecus, Andrés Parra.

A su vez, el presidente de la organización, Hernán Calderón, sostuvo que “nosotros creemos que no hay fundamentos para admitir este recurso de casación. La ley indígena no se aplica en la ley del consumidor, y además no hay ninguna discriminación.Cuando Moraga alega que no fueron invitados, es que ellos no se hicieron parte. Ellos llegaron a última hora cuando esto ya se estaba presentando”.