Errázuriz sobre caso Karadima: “No hubo encubrimiento alguno”

El cardenal emitió una carta refiriéndose a los temas ocurridos en las últimas semanas.

El cardenal de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, en una carta con fecha del 10 de mayo se refiere a la situación de la que ha sido acusado, sobre el caso del sacerdote Fernando Karadima y presunto encubrimiento de abusos sexuales.

Cabe recordar que eclesiástico anunció el pasado 9 de mayo que no asistiría a la reunión con el Papa Francisco, ya que previamente le había entregada al Pontífice un informe de 14 páginas sobre la situación que enfrenta la Iglesia católica en Chile.

Lee el documento a continuación:

“Queridos hermanos en el sacerdocio,

He escrito el texto que les envío, para responder a las difamaciones de las cuales he sido objeto recientemente. Para ello describo con verdad y de manera sintética los principales pasos que se dieron en el proceso que tuvo lugar contra el P. Fernando Karadima, en el cual no hubo encubrimiento alguno.

Este texto se lo estoy enviando a los obispos, a algunos sacerdotes, a los miembros de mi comunidad y a mis hermanos.

Al Santo Padre le ofrecí un relato más extenso del proceso y de sus ramificaciones. Aceptó el ofrecimiento. En Roma le entregué el relato, que abarca 14 páginas.

No tengo claridad acerca de la publicidad que convenga darle a esta declaración testimonial. Más bien pienso que no conviene entregarla ahora a los medios de comunicación. El clima está tan enrarecido, que puede provocar nuevas agresiones.

Me despido con un cordial y agradecido saludo, deseándote la inspiración de la Sma. Virgen y la generosa bendición del Buen Pastor.

Vuestro hermano en el sacerdocio de Cristo”.