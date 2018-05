Fiscal Nacional y posible solicitud de destitución por parte del Frente Amplio: “No tengo miedo”

Respecto a las críticas del ex fiscal de los casos Penta y SQM Carlos Gajardo, Jorge Abbott, señaló que es “un tema superado”.

“Los parlamentarios tienen la posibilidad de pedir mi destitución. Y están ejerciendo un derecho, habrá que ver cuál es el resultado de aquello, pero no tengo miedo”.

Con esas palabras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, comentó la solicitud de destitución que prepararan parlamentarios del Frente Amplio, la cual sería presentada ante la Corte Suprema. Esto, además de la impulsión de un proyecto de resolución para que todos los diputados rechacen las declaraciones que realizó recientemente respecto del trabajo del Ministerio Público frente a casos en donde haya legisladores involucrados.

Abbott hizo un llamado a los persecutores a ser responsables cuando sus investigaciones puedan entorpecer el funcionamiento de otros poderes del Estado sosteniendo que “debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

Paralelamente, el fiscal nacional suma críticas luego de que se confirmaran sus reuniones privadas con el entonces senador Hernán Larraín -hoy ministro de Justicia- donde se abordó la situación que atravesaba el senador Iván Moreira, imputado por financiamiento irregular de la política, en el marco del Caso Penta, cuyo proceso fue suspendido condicionalmente.

PRIMO HERMANO

No obstante lo anterior, el fiscal nacional, en conversación con Revista Capital, se defendió señalando que “en el Caso Penta no he tenido ninguna participación. Me inhabilité desde el primer minuto, debido a que quien manejaba todos los recursos del grupo Penta era mi primo hermano”.

Al mismo tiempo, agregó que “los fiscales nacionales no tienen atribuciones para dar instrucciones particulares (…) Eso lo he respetado siempre. Es un principio básico. Me parece impensable que un fiscal nacional tenga toda la potestad punitiva del Estado”.

A su vez, consultado por las críticas que ha recibido por parte del exfiscal de los casos Penta y SQM Carlos Gajardo, Abbott señaló que se trata de “un tema que está superado (…) No me afecta. No soy adicto a las redes sociales y no llega mucho una polémica particular”.

