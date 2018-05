Interpelación por protocolo de aborto: Santelices defiende cambios y oposición asegura que no respondió las preguntas

El ministro de Salud aseguró que su decisión “no ha generado perjuicio alguno”.

Alrededor de dos horas duró la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, realizada la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados por las modificacion que se realizó al protocolo que regula la objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales, que ahora permite invocarla a cualquier institución privada de salud, tenga o no convenios con el Estado.

Durante la instancia, el secretario de Estado tuvo que responder las preguntas de la diputada Marcela Hernando (PR), entre quienes se dieron ásperos diálogos y acusaciones cruzadas, junto con intervenciones por parte del público asistente, divididos entre quienes apoyaban a Santelices, y quienes estaban en contra de su decisión.

Dentro de sus palabras, el titular de la cartera Sostuvo que “en ningún momento el cambio de protocolo ha generado perjuicio alguno a mujeres que recurran al uso de esta ley, este ministerio y el Gobierno ha definido que uno de los ejes inspiradores del programa es terminar con la discriminación de las mujeres en cualquier circunstancia (…) estamos resguardando el derecho de las mujeres que recurran al aborto, pero también el derecho a la objeción de conciencia”.

Tras esto, la diputada calificó sus argumentos como “falaces”, enrostrándole que fueron más de diez los cambios que realizó al protocolo, y no uno, como había señalado el secretario de Estado.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA CONDICIONADA

No obstante lo anterior, Santelices sostendría que “pudimos constatar que estábamos en presencia de una irregularidad constitucional dado que establecía una objeción de consciencia condicionada”.

Paralelamente, en reiteradas oportunidades el ministro fue acusado de no responder las preguntas que se le hacían. Esto, debido a algunos cambios de temas que el secretario de Estado ejecutó durante sus respuestas.

“Este es un tema que para nosotros es importante, que no nos responda lo que le preguntamos lo consideramos una falta de respeto, queremos pedirle que nos ayude a recuperar la confianza en este instrumento legal que nos da la constitución y, por favor, conteste lo que le estamos preguntando”, expresó al respecto la diputada Hernando.

Respecto a lo anterior, el ministro Santelices respondió que “a veces cuando uno no quiere escuchar aquello que no le conviene, hace como que no ocurriera”.

INSTITUCIONES

Al mismo tiempo, la diputada tuvo tiempo para hacer preguntas como si la modificación del protocolo obedeció a motivos personales o si fue “¿cediendo al lobby de algunas instituciones?”.

“No existió ninguna institución que me hubiese hecho alguna solicitud en este sentido (cambiar el protocolo). Al día de hoy, tres institucionas solamente han presentado sus solicitudes de objeción de conciencia institucional: Clínica Indisa, Clínica Los Andes y en tercer lugar, la Universidad Católica”, respondió el titular de Salud.

FOTO: Ahora Noticias