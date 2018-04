Daniela Vega triunfa en los premios Platino.

La protagonista de Una mujer fantástica se llevó el premio a la mejor actriz.

Daniela Vega no sólo se llevó todas las miradas en su paso por los premios Platino en la Riviera Maya mexicana, sino también ganó el premio a Mejor Actriz por su interpretación en la película Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio.

En el evento, la actriz se dio un fuerte golpe tras su aparatosa caída a su entrada el escenario en la quinta versión del certamen. La actriz nacional hizo ingreso al escenario del Teatro Gran Tlachco desde bambalinas junto al actor argentino Ernesto Alterio para presentar la categoría de Mejor Interpretación Femenina y Masculina en Miniserie o Teleserie, cuando accidentalmente se pisó el vestido y se tropezó justo antes de bajar los escalones que la llevaba al podio.

El actor que la acompañaba rápidamente le prestó ayuda para ponerse de pie por lo que el incidente no pasó a mayores.

Más adelante la actriz se refirió a su caída en el discurso de aceptación del premio a la mejor actriz diciendo: “Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo“.

Una vez concluída la ceremonia Daniela se refirió a la caída como “un pequeño percance, pero me puse de pie y continué sin problemas”.

Pese al impasse sufrido, Daniela Vega y la cinta de Lelio fueron los grandes ganadores de la noche al quedarse con cinco de los nueve premios a los cuales estaba nominada.