JUAN CARLOS CRUZ ADMITE QUE SERÍA “LA PEOR DECEPCIÓN” SI EL PAPA NO DESPIDE AL OBISPO BARROS

El denunciante de Karadima se reunirá este domingo con el Sumo Pontífice.

Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, los tres principales denunciantes del denominado Caso Karadima se encuentran en Roma para reunirse con el Papa Francisco. El Sumo Pontífice invitó a las tres víctimas del sacerdote chileno para conocer su testimonio en persona tras la investigación realizada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, sobre la causa.

Antes del viaje, Juan Carlos Cruz conversó con el medio The New York Times sobre sus expectativas por la primer reunión que sostendrá con la máxima autoridad de la Iglesia a ocho años de la denuncia.

“Deseo hablar con él con el corazón abierto y escuchar lo que tiene que decir. Me dicen que quiere que sea completamente honesto con él… Debo asegurarme de que nuestro caso no sea tratado como un caso aislado. Se siente como la mochila más pesada que jamás haya llevado”, dice Cruz al diario estadounidense.

El denunciante cuenta que estará una semana en la residencia del Papa en Santa Marta e incluso dormirá tres pisos más abajo que el Pontífice. El próximo domingo será su turno de entregar su testimonio en un encuentro privado con Francisco.

“Él quiere reunirse individualmente con cada uno de nosotros, y despejó su agenda el domingo para reunirse conmigo. Pero este encuentro, por mucho que me honre, no terminará en nada si no da lugar a acciones concretas”, dice.

Con respecto al futuro del Obispo Barros, quien acusan de haber encubierto los abusos cometidos por Karadima, Cruz espera que sea expulsado de la Iglesia.

“Si no ocurre sería algo realmente malo, realmente decepcionante, me refiero a la mayor decepción que podría tener (…) Espero que todos obtengamos algún tipo de curación de esto, por nosotros mismos”, concluye Cruz.