PRIMERA MARCHA ESTUDIANTIL DE 2018: INTENDENCIA ESTIMA ASISTENCIA EN 30 MIL PERSONAS

La manifestación tuvo incidentes aislados producto del uso de la calzada norte de la Alameda por parte de asistentes.

Este jueves 19 de abril se realizó la primera marcha estudiantil de 2018, convocada por la Confech, en conjunto con el Colegio de Profesores y las organizaciones de estudiantes secundarios, Aces y Cones, que, según estimó la Intendencia, movilizó a 30 mil personas.

La instancia fue anunciada tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de permitir que entidades con fines de lucro puedan formar parte de los controladores de universidades. De ahí el lema de esta manifestación: “Chile ya decidió: No + lucro, no + deuda, no + educación sexista”.

Alfredo Mohor, presidente de la Fech, en conversación con Ahora Noticias sostuvo que “para esta primera movilización del año tenemos tres temas bastante grandes en agenda, dicen relación con el tema del lucro, el endeudamiento en la educación y la otra es que la tiene que ver con la educación no sexista”.

La actividad se desarrolló desde 11:00 horas y el lugar en que se congregaron los manifestantes fue el sector de Plaza Baquedano.

Al mismo tiempo, se desarrollaron marchas en Coquimbo, Valparaíso y Temuco.

FOTO: Ahora Noticias