ORIÓN ASEGURA QUE INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA LOS QUE HAN INSINUADO QUE FUE RACISTA CON BEAUSEJOUR

Este miércoles, el arquero de Colo Colo Agustín Orión anunció que iniciará acciones legales contra quienes hayan insinuado que insulto racistamente a Jean Beausejour.

En conferencia de prensa, el portero argentino aseguró que “voy a ir hasta el final para ver quién lo dijo, porque los jugadores no lo dijeron. Alrededor mío habían más jugadores y no lo dijeron. El cuerpo arbitral tampoco lo dijo. Lo están tomando muy a la ligera esto, pero esto es gravísimo”.

“Mis abogados están recopilando todo lo que han hablado de mí y que no son ciertas. Me he aguantado en mi carrera muchas cosas y esto no me lo voy a aguantar”, agregó.

Además, Orión expresó que “no estoy enojado, estoy dolido por cosas que han hablado sin fundamentos personas que hay en el medio. Yo no cometí ningún delito. Hay que gente que se equivocó y tendrá que pagar las consecuencias“.

“Lo que se hace y dice en la cancha queda ahí. Me puedo hacer cargo de lo que digo ahora no de lo que no dije. Había un montón de gente entre árbitros y jugadores y nadie escuchó nada, entonces no sucedió”, complementó.