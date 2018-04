CONFIRMAN MUERTE DE CELINO VILLANUEVA A LOS 121 AÑOS DE EDAD

Durante la mañana de este miércoles se confirmó la muerte del hombre más longevo de Chile, Celino Villanueva, de 121 años de edad, quien se encontraba en un delicado estado de salud en el Hospital de Valdivia, debido a un accidente que sufrió en su domicilio, y que durante las últimas horas había sido trasladado al hospital San José de la Mariquina.

Las condiciones en las que se encontraba el “Don Celino”, como era popularmente conocido, fueron reveladas por el director del recinto hospitalario de Valdivia, Osvaldo Artaza, quien señaló que “se le fue provocando una insuficiencia respiratoria, que a estas alturas, salvo un milagro, pensamos que lo va a llevar a su muerte”.

En efecto, el profesional adelantó que el cuerpo médico del hospital ya nada podía hacer en la situación de Villanueva. “Las cuidadoras hablan de que don Celino tiene un ángel muy poderoso, vamos a dejarlo entonces en manos de ese ángel. Los médicos ya no podemos ofrecer más”, añadió.

TRASLADO

Fue por lo anterior, que su cuidadora Ivonne Morales optó por trasladarlo al hospital San José de la Mariquina para poder estar con él durante las que podrían ser sus últimas horas de vida, pues los doctores le habrían comentado que su deceso se produciría dentro de las próximas 48 horas.

“No pueden conectarlo a ventilador mecánico por su alta edad. Me ofrecieron dejarlo en una pieza del hospital de Valdivia para que esté más tranquilo, pero preferí que lo trasladen al hospital de San José de la Mariquina para estar más cerca de él. Uno de sus pulmones estaba deteriorado y el que tenía bueno se lo perforó con la caída de la semana pasada. No está respondiendo a los tratamientos, está con oxígeno pero no le llega lo suficiente a los pulmones”, afirmó Morales.

Finalmente, la cuidadora aclaró que “el cirujano broncopulmonar vino a verlo y fue claro al señalar que está en horas críticas“.