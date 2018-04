CASO SQM: SII PRESENTA DOS NUEVAS QUERELLAS EN CONTRA DE ME-O Y AMPLÍA OTRAS DOS EXISTENTES

El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la tarde de este martes la presentación, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, de dos nuevas querellas por delitos tributarios y de dos ampliaciones por otras ya existentes en el marco del llamado Caso SQM.

La determinación de querellarse en estos casos fue adoptada por el SII luego de recibir y analizar nuevos antecedentes remitidos al organismo por el Ministerio Público.

Las nuevas acciones penales están dirigidas en contra de Marcelo Rozas López y Marco Enríquez-Ominami Gumucio, ambos como autores del delito de facilitación de la documentación tributaria falsa que permitió a la empresa SQM rebajar indebidamente su renta líquida imponible al registrarlas como gasto en su contabilidad.

En el caso de Rozas, se le responsabiliza por haber facilitado a la Sociedad Química y Minera De Chile S.A. (SQM) 206 boletas de honorarios falsas, por un monto total de $495.555.540 millones de pesos, emitidas por terceros durante los años comerciales 2009 a 2014, ambos inclusive, configurando de esta forma el delito previsto y sancionado en el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario.

Respecto de Enríquez-Ominami, la querella apunta a su responsabilidad en la facilitación de 36 facturas exentas de IVA falsas a SQM SALAR S.A. y dos facturas falsas a Sociedad Química y Minera De Chile S.A., por un monto total de $420.355.000 millones de pesos, durante 38 períodos comerciales mensuales, entre los años 2009 y 2014.

AMPLIACIONES

Por otra parte, el SII amplió la querella existente en contra Carmen Luz Valdivielso Almarza, ex secretaria del ex senador Pablo Longueira, por la facilitación a la empresa SQM, durante los períodos comerciales comprendidos entre los meses de junio de 2009 y mayo de 2013, de 49 boletas de honorarios falsas, por un monto total de $261.777.785 millones de pesos, emitidas por terceros, por servicios que no se realizaron, configurándose respecto de ella, el ilícito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario.

La misma medida adoptó el organismo respecto de Marisol Elvira Cavieres Romero, también ex secretaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ampliando la querella existente en su contra, esta vez por la facilitación durante 43 períodos comerciales, comprendidos entre el 2008 y el 2013, de 139 Boletas de Honorarios y/o Boletas de Honorarios Electrónicas ideológicamente falsas, por un monto total de $565.833.296 millones de pesos, emitidas por 26 distintos contribuyentes a la Sociedad Química Y Minera De Chile S.A.