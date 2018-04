TRUMP Y ACCIÓN MILITAR CONTRA SIRIA: “PODRÍA SER MUY PRONTO O NO TAN PRONTO”

Estados Unidos mantiene la amenaza de una acción militar contra Siria en respuesta a presuntos ataques químicos, pese al riesgo de un choque frontal con Rusia, aliada de Damasco.

Al respecto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de su cuenta de Twitter: “Nunca se dijo cuándo tendría lugar un ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan pronto. En cualquier caso, los Estados Unidos, bajo mi administración, han hecho un gran trabajo liberando a la región de ISIS. ¿Dónde está nuestro “gracias, América”?”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018