REAL MADRID Y BAYERN JUEGAN COMO CLAROS FAVORITOS PARA PASAR A SEMIFINALES DE CHAMPIONS

Los merengues reciben a Juventus y el equipo de Arturo Vidal, que está descartado, juega con Sevilla. Desde las 15:45 hrs. de Chile.

El Real Madrid, que recibe a la Juventus, tras haber ganado en Turín por 3-0 en la ida de cuartos de final de Champions, y el Bayern Munich, que juega en casa con el Sevilla, con la ventaja de su triunfo por 2-1 en la ciudad andaluza en el primer partido, parten como claros favoritos el miércoles en los duelos de vuelta.

Una Juventus herida, sin su delantero argentino Paulo Dybala, expulsado en la ida, buscará la casi misión imposible de remontar tres goles, jugando como visitante en el Bernabéu(15: 45 hora de Chile).

“El miércoles hay un partido de ‘Champions’ en los que somos leones heridos pero todavía no estamos muertos”, advirtió el viernes pasado el técnico de la ‘Juve’ Massimiliano Allegri de cara a un complicado partido.

Los blancos parecen tenerlo todo a favor para lograr llegar a séptima semifinal consecutiva en el torneo continental, pero Zinedine Zidane no se fía.

“Sabemos muy bien que vamos a tener que sufrir otra vez el miércoles para pasar. Vamos a tener que hacer un gran partido porque nos jugamos la vida y la temporada en los partidos que vienen”, dijo el entrenador blanco, el domingo tras el empate 1-1 con el Atlético de Madrid en Liga.

Zidane, además, no quiere ni oír hablar de que sean favoritos para en el encuentro: “No me gusta nada, no quiero escuchar nada, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles”, afirmó.

Defensa madridista recompuesta

Renovar el título de campeón de la Liga de Campeones se ha convertido en el gran objetivo del equipo ‘merengue’ para salvar la temporada, con la Liga ya imposible a 14 puntos del líder, el Barcelona, a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

Zidane podrá contar para este partido con sus principales estrellas, excepto el capitán Sergio Ramos, suspendido por acumulación de amonestaciones tras la amarilla que vio en Turín hace una semana.

Con Nacho lesionado, el técnico francés confía en poder contar con el joven Jesús Vallejo, que sufre una sobrecarga, para acompañar a Raphael Varane en el eje de la defensa.

Sin Dybala, Allegri podría optar por alinear a Gonzalo Higuaín con Douglas Costa y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado por delante.

Mal momento del Sevilla

Por su parte, el Sevilla se enfrenta (18h45 GMT) al Bayern de Munich con la difícil misión de remontar el 2-1 cosechado en la ida en el Sánchez Pizjuán.

“Tenemos pocas posibilidades, pero iremos con orgullo, como siempre, hasta el final”, reconocía el técnico del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, tras la ida, la que el Sevilla había logrado adelantarse antes de que el Bayern remontara.

El equipo hispalense no llega tampoco en su mejor momento tras sufrir una dura goleada 4-0 en Liga en casa del Celta, con lo que ha caído a la séptima posición de la tabla, fuera de los puestos europeos.

Montella acude a Munich con todos sus hombres excepto el defensa danés Simon Kjaer, que sufrió una lesión muscular en la pierna derecha el sábado en Vigo, lo que hace apuntar al argentino Gabriel Mercado para tomar su posición en el eje de la defensa, tras superar sus molestias musculares.

Los alemanes llegan eufóricos al encuentro buscando dar un paso más hacia un título continental que ganó por última vez en 2013 y con la aspiración de completar el triplete Liga, Copa y Liga de Campeones.

El Bayern podría recuperar para el lateral al austriaco David Alaba, repuesto de sus problemas en la espalda, mientras en la medular podrían formar Javi Martínez y el colombiano James con la pareja de extremos Arjen Robben y Franck Ribéry para intentar hacer daño por las bandas. El chileno Arturo Vidal quedó fuera por lesión.

Programa del miércoles de los partidos de vuelta de cuartos de final de Champions:

Real Madrid (ESP) – Juventus (ITA) (15:45 hora de Chile / 18:45 GMT)

Bayern Munich (GER) – Sevilla (ESP) (15:45 hora de Chile / 18:45 GMT)