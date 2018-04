ADIMARK: PIÑERA REGISTRA UN 49% DE APROBACIÓN EN SU PRIMER MES DE GOBIERNO

Tras casi un mes de haber asumido como Presidente de la República, Sebastián Piñeraregistra un 49% de aprobación, según reveló este jueves la encuesta Adimark, elaborada por el centro de estudios GFK.

Paralelamente, el sondeo arrojó que un 25% de los encuestados desaprueba la gestión del Mandatario, mientras un 19% no sabe o no responde la pregunta. Un 7%, en tanto, no aprueba ni desaprueba a Piñera.

El estudio reflejó, además, que el respaldo al Mandatario en el mes de marzo es 11 puntos inferior al que registraba en el mismo mes de su primer período, en el año 2010, cuando obtuvo un 60% de aprobación.

En ese sentido, Piñera también se ubica por debajo de la aprobación que la ex Presidenta Bachelet obtuvo en marzo de 2014, que se ubicó en un 55%.