LA “U” BUSCA EL LIDERATO DE SU GRUPO ENFRENTANDO A RACING POR LA COPA LIBERTADORES

En total, 46 mil personas serán las que presenciarán el trascendental duelo que esta noche portagonizará la Universidad de Chile frente a Racing de Avellaneda, por el Grupo E de la Copa Libertadores 2018.

El duelo se iniciará a las 21:30 horas de este martes en un repleto Estadio Nacional, donde los dirigidos por Angel Guillermo Hoyos buscarán asegurar el liderato de su grupo, tras la gran actuación en Río de Janeiro del 14 de marzo pasado, donde vencieron a Vasco de Gama por un tanto a cero.

“Jugamos ante un gran equipo que viene ganando muchos partidos y jugando un fútbol importante, que hace que realmente nos enfrentemos ante un rival de unos niveles importantes”, señaló Hoyos en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul.

Además, el entrenador de los azules analizó que “ellos tienen grandes jugadores que realmente son de selección, también la U los tiene, y en esa paridad de equipos uno es grande en Argentina y el otro es grande en Chile, hay una paridad importante por donde lo mires, los 90 minutos serán muy intensos”.

Respecto a las modificaciones que haría ante los trasandinos, Hoyos comentó que “los que entran y los que salen son importantes para el colectivo. Personalmente, estoy muy tranquilo con el plantel en general, por eso no hablo de individual, hay jugadores que por diferentes situaciones no pueden jugar y el equipo no se tiene que resentir, eso habla de un mérito colectivo”.