“BOLIVIA NO ESTÁ ENCARCELADA POR CHILE”: LOS ÚLTIMOS ALEGATOS CHILENOS EN LA HAYA

Este miércoles el equipo jurídico chileno se presentó frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las réplicas y dúplicas ante los argumentos bolivianos, por la demanda marítima interpuesta por el vecino país contra Chile.

Tras esta segunda ronda de alegatos concluyó la defensa nacional y la etapa oral en La Haya, tras lo cual la CIJ anunciará su decisión luego de deliberar por algunos meses.

Durante esta jornada los abogados que defienden los intereses de Chile y el agente chileno ante La Haya, Claudio Grossman, hicieron uso de la palabra reiterando la postura de nuestro país respecto a la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile.

COMIENZO DE LA ÚLTIMA JORNADA

Fue Harold Koh el abogado encargado de iniciar la ronda de alegatos chilenos, repasando aspectos históricos e insistiendo en la poca claridad de los argumentos bolivianos, explicando que “seguirle el hilo a la posición de Bolivia ha sido más bien como mirar un partido de tenis, primero hay que mirar a un lado y luego hacia el otro para entender las acciones”.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DE LA PROPUESTA BOLIVIANA

El abogado francés de la delegación nacional, Jean-Marc Thouvenin, criticó las aspiraciones del país altiplánico asegurando que “si la tesis de Bolivia es correcta cualquier Estado, que se sienta víctima de injusticia, podría obligar a sus vecinos a negociar concesiones soberanas. Lo que Bolivia pide es que Chile ceda soberanía territorial sin estar obligado por derecho”.

El abogado británico Sam Wordsworth, por su parte, recalcó los hechos históricos y corrigió algunas imprecisiones bolivianas puntualizando que “fue Bolivia que en dos ocasiones se marchó de la mesa, y no tiene base jurídica ni de ningún otro tipo para pretender que las negociaciones sobre el acceso soberano deban ser retomadas”.

Mónica Pinto, abogada argentina de la delegación chilena, se refirió a las resoluciones de la OEA citadas por el equipo de la nación altiplánica y explicó que “Bolivia confunde efecto jurídico con efecto jurídico vinculante, una resolución carece de efecto jurídico vinculante”.

El último de los abogados en intervenir frente a la CIJ fue el inglés Sir Daniel Bethlehem, quien repasó los documentos presentados por la delegación boliviana y puso énfasis en las comunicaciones oficiales entre ambos países, destacando que “hoy Bolivia no envía cartas diplomáticas a Chile. Hoy Bolivia se comunica con Chile mediante los tuits de su Presidente”.

EL CIERRE DE LOS ALEGATOS CHILENOS

Al cierre de la intervención de nuestro país el Agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman, resumió los principales puntos de los argumentos chilenos y recalcó que “no hay muro entre Chile y Bolivia. No hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico (…) Bolivia no está encarcelada, desde luego no está encarcelada por Chile”.